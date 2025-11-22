Гърция свърза аферата "Антики" с Божков. Големи разкрития

Гръцкото издание "Катимерини" съобщава, че арестуван в Атина археолог, задържан в рамките на международна полицейска операция на Европол, е заявил пред разследващите, че в миналото е работил с български бизнесмен за изграждането на частна колекция от антики, пише БГ Войс.

Според информацията, публикувана от "Катимерини", тази колекция "се смята, че е принадлежала на 69-годишния Васил Божков".

Вестникът уточнява, че Божков е добре познат в медиите на родината си и е описван с прозвището "Черепа". В публикацията се посочва, че той "е развивал дейност в сектора на хазартния бизнес, бил е собственик на футболните клубове ЦСКА и Левски и е притежавал голяма колекция от произведения на изкуството и археологически находки".

"Катимерини" припомня, че през 2020 г. Божков е избягал в Дубай, тъй като срещу него са били повдигнати обвинения за различни престъпления и връзка с организирана престъпност, а колекцията му е била конфискувана от българските власти.

Според български медии, цитирани от изданието, той се е завърнал в България през 2023 г. и е бил поставен под домашен арест, след което през февруари 2024 г. е създал собствена политическа партия.

"Катимерини" отбелязва, че това е втора негова подобна инициатива, след като първият му опит през 2021 г., когато е основал партия докато се намирал в Дубай, е бил неуспешен.

След ареста на гръцкия археолог тази седмица в Атина, разследващите са извършили и проверка в дом в Халкидики, който според изданието се свързва с Божков. Гръцката полиция не е открила антики на този адрес. Относно намерените в дома на археолога предмети, той е заявил пред полицията, че ги притежавал "за нуждите на своята научна работа".

Според "Катимерини", операцията в Гърция е част от поисканата от българските власти международна правна помощ. Паралелно в България са извършени 35 ареста.

В хода на координираната от Европол и Евроджъст акция са проведени общо 131 обиска в България, Гърция, Германия, Франция, Албания и Обединеното кралство. Конфискувани са над 3000 предмета, включително златни и сребърни монети, антични артефакти и други ценности с обща оценка над 100 милиона евро.

Изданието припомня, че операцията е свързана с мащабния случай от 2020 г., когато при акция в България са били иззети около 7000 културни ценности.

Според Европол основният заподозрян - чието име не се посочва в официалното съобщение - е финансирал незаконни разкопки в България и други балкански държави, като в мрежата са участвали местни иманяри и посредници.

