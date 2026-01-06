Вече е ясно кога идва истинската зима

"Всички усетихме, че годината започна по-топло от обичайното. В периода от 2 до 6 януари температурите в населените места достигаха между 10 и 15 градуса, а някъде стигнаха и до 16 градуса. Причината за това беше нахлуването на по-топъл въздух от юг. Очакват се превалявания между 7 и 8 януари. Те ще бъдат предимно от дъжд, докато в планините ще вали мокър сняг. По високопланинските пътища е възможно да се образуват поледици."

Това коментира пред България днес синоптикът Петър Янков.

"Между 11 и 15 януари отново ще има валежи. В равнините ще вали дъжд, а по високите места - сняг. Температурите ще бъдат между 7 и 10 градуса.

В периода между 15 и около 22-23 януари времето ще бъде по-сухо. Тогава ще има чести сутрешни мъгли в равнинните райони и по поречията на реките, докато в планините ще бъде слънчево.

Истинската зима ще настъпи през третата десетдневка на месеца - между 24 и 29 януари. Тогава се очакват рязко застудяване и обилни снеговалежи. Причината ще бъде средиземноморски циклон с център над Гърция.

Снеговалежите ще бъдат по-значителни в Южна и Източна България, както и в Добруджа, като снежната покривка в населените места може да достигне 15-25 сантиметра.

Януари ще бъде по-топъл от обичайното в първата си половина, но ще завърши със същинска зимна обстановка и отрицателни температури.", каза още Петър Янков.

