Тираджиите плачат. Пътят Русе-Бяла стана огромен паркинг

Републиканската пътна мрежа в Русенско отново капитулира пред зимните условия. Движението по стратегическия коридор Русе - Бяла е напълно парализирано за тежкотоварни камиони, като мярката влиза в сила за пореден път в рамките на днешния ден. От Агенция „Пътна инфраструктура“ лаконично обясниха спирането на трафика с необходимостта от снегопочистване, съобщава "Дунав мост".

Зад кратките официални съобщения обаче се крие сериозен логистичен колапс. Вместо да осигурят проходимост, институциите избраха най-лесното решение – пълна блокада, прехвърляйки цялата икономическа тежест върху транспортния бранш. Екипи на полицията са разположени по трасето, за да възпрепятстват преминаването на тирове, превръщайки ключовия път в огромен паркинг на открито.

Ситуацията ескалира изключително бързо и на граничния пункт. Липсата на адекватна организация и пропускателна способност доведе до образуването на километрични колони от чакащи камиони от двете страни на река Дунав. Докато българските власти се опитват да изчистят снега чрез затваряне на пътища, от румънска страна опашката вече достига критичните 14 километра.

Водачи на тежкотоварни машини сигнализират за нечовешки условия, като времето за изчакване преди Дунав мост вече надхвърля 12 часа. Шофьорите са принудени да прекарат нощта в кабините си при минусови температури, генерирайки огромни финансови загуби за бизнеса и нарушавайки графиците за доставка. Институционалното мълчание за хуманитарното измерение на кризата и липсата на гъвкава координация със северната ни съседка превръщат зимното поддържане в поредния управленски провал за региона.

