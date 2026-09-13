Тираджиите плачат. Пътят Русе-Бяла стана огромен паркинг
Километрични опашки на Дунав мост
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Километрични опашки на Дунав мост
Има двама ранени край село Иваново
Причините за инцидента се изясняват. На местопроизшествието се извършва оглед
Инцидентът е станал малко след 3 ч. тази нощ
Четирима от пострадалите са в тежко състояние
Полицията съобщава, че вече има задържан за убийството, разиграло се вчера на пътя Русе - Бяла. Както standartnews вече писа, труп на жена беше откри...
Труп на жена е открит близо до 9-ти километър на пътя Русе - Бяла. В 18:40 часа в полицията е постъпил сигнал от граждани. Това съобщиха от ОД на МВР...
Тежка катастрофа е станала на пътя Русе-Бяла. Това съобщи БГНЕС и уточни, че четирима души са пострадали, двама от които тежко. Пострадалите са откар...
42-годишен румънец и двама мъже с немско гражданство на 45 г. и 34 г. са загиналите при тежката катастрофа на пътя Бяла - Русе, съобщиха от полицията....
ТИР с турска регистрация се преобърна на пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал около 5.30 часа тази сутрин, съобщи бТВ. Камионът, натоварен с лимони, е...