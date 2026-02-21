Времето с рязък завой. 15 градуса

През нощта срещу 22 февруари валежите от сняг ще продължат, в крайните югоизточни райони ще са от дъжд, но и там ще преминат в сняг, сочи прогнозата на НИМХ. От югозапад ще спират и утре до обяд навсякъде ще спрат.

Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°.

Във вторник облачността ще е значителна, от запад на изток на места в страната ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили до умерен. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще са почти без промяна.

В сряда и четвъртък само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Облачността ще се разкъса, но ще остане предимно значителна. Вятърът ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат и минималните в четвъртък ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с южна компонента и бързо ще се затопли.





