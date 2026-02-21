Истинска люта зима! Виелици, поледици. Докога

21 февруари започва с предупреждение – времето обръща посоката. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, но ще продължи да се повишава, докато над страната нахлува студен въздух и превръща дъжда в сняг.

Денят ще бъде облачен, на много места с валежи. В Северна България те ще са предимно от сняг, докато в Южна първоначално ще вали дъжд, който с понижението на температурите в повечето райони ще премине в сняг. В Добруджа и Лудогорието се очакват поледици – риск за шофьорите и пешеходците. Най-сериозни количества валежи се прогнозират за Централна и Източна България.

Прогнозата е на дежурния синоптик НИМХ Красимир Стоев.

Ще бъде ветровито – умерен, а на моменти и силен вятър от север-североизток ще създава условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижават през деня. Около 14 часа в Северна България и по високите западни полета термометрите ще показват между минус 3° и 0°, в Южна – между 0° и 4°, малко по-високи стойности в крайните югозападни райони. В София се очаква около нулата.

В планините обстановката ще бъде зимна. Облачно със снеговалежи, значителни в Родопите и Централна Стара планина. Вятърът ще е силен – първоначално от юг-югоизток, по-късно ще се ориентира от север-северозапад и постепенно ще отслабне. По проходите се очакват виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще е около 0°, а на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието също ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще преминават в сняг. По северното крайбрежие са възможни поледици. Ще духа силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°–6°, а вълнението ще достигне 3–4 бала.

В София слънцето изгрява в 7:15 ч. и залязва в 18:06 ч., с продължителност на деня 10 часа и 51 минути. Луната е четири дни след новолуние.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България и Родопската област, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°; на изток все още ще са между 2° и 7°. В понеделник дневните температури ще се повишат и ще са от 4°-6° в Североизточна България до 14°-16° в останалата част от страната. Сутрешните в по-голямата част от страната ще са отрицателни – предимно между минус 6° и минус 1°. Ще преобладава слънчево време. Северозападният вятър ще отслабне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com