Истинска люта зима! Виелици, поледици. Докога
По Черноморието ще вали дъжд
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По Черноморието ще вали дъжд
Тази вечер и утре се очакват интензивни валежи
В сряда времето ще бъде на настроения - ту топло, ту облачно
Очакват се навявания и силно затруднено движение
Температурите рязко падат
Сняг, студ, виелици
Големи аномалии с температурите
Максималните температури ще са между 0° и 5°
В началото на новата седмица ще остане ветровито
Старият континент е в снежен капан
Първите опасности идват в сряда, ето къде ще вали
В началото на новата седмица ще бъде много ветровито и топло за началото на февруари
Температурите рязко падат, снежни виелици през уикенда
Максималните температури ще бъдат от 9° - 11°, в Северозападна България до 16° - 18°
Седмицата започва със спокойно време, но ще завърши с виелици
12 области с жълт код за обилни валежи
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Снегът идва още днес
Температурите в цялата страна ще са от минус 9 до минус 4 градуса
В една област ще е страшно