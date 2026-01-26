Дъжд, виелици и сняг

Жълт код – Ниво 1. Така започва новата седмица, но продължението далеч не е спокойно. Синоптичната обстановка в страната се влошава осезаемо от 26.01.2026 г., като метеоролозите предупреждават за проливни валежи, интензивен снеговалеж, виелици и сериозни усложнения по пътищата.

Издаденият код е за обложни и проливни валежи, които на изолирани места могат да бъдат значителни по количества – между 25 и 40 литра на квадратен метър. Паралелно с това влиза в сила и предупреждение за интензивни валежи от сняг, при които снежната покривка за кратко време ще надмине 10 см, а на места ще достигне между 10 и 30 сантиметра. Очакват се виелици, навявания и силно затруднено движение, особено в планинските и северозападните райони.

Тази сутрин над Западна и Южна България ще започнат валежи от дъжд, като след полунощ и към сутринта те ще се усилят, особено в южните райони. Там валежите ще бъдат придружени от гръмотевици, нетипични за края на януари.

Над 1700–1800 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг, като са възможни и снежни гръмотевични бури – рядко, но опасно явление, при което снеговалежът е съпроводен с електрична активност.

Студен въздух нахлува от северозапад

В западната половина на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от северозапад, с което ще започне и проникване на по-студен въздух. Температурите там ще бъдат по-ниски – между 1° и 4°С, като в крайните северозападни райони ще е най-студено.

В останалата част от страната вятърът ще запази южната си компонента и ще бъде поривист. Минималните температури ще са между 5° и 6°С, а максималните – между 7° и 12°С, най-вече в районите с южен вятър. В крайния Северозапад дневните стойности ще останат по-ниски – около 4–5°С.

Времето в София

Минималните температури ще са между 4° и 5°С. През деня в понеделник с прекъсвания ще превалява слаб дъжд, а максималните температури ще достигнат 8–9°С. Ще духа умерен югозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще отслабне.

Планините: туризмът под въпрос

Условията в планините ще бъдат лоши. Времето ще е предимно дъждовно и мъгливо, като над 1700–1900 метра валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила, Пирин и Централна Стара планина. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 6°С, а на 2000 м – около 0°С.

Черноморието: облаци и дъжд

По Черноморието през нощта срещу понеделник времето ще е предимно облачно. През деня облачността временно ще се разкъсва, но следобед ще превалява слаб до умерен дъжд, главно по Южното Черноморие. Максималните температури ще са между 9° и 12°С, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Балканите под властта на циклон

През следващите дни Балканският полуостров ще бъде под влияние на циклон, разположен над централните и югозападните му части. На много места в Югозападните и Централните Балкани се очакват валежи, а по Адриатическото крайбрежие – и гръмотевици.

