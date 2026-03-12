БАБХ и общините в Кюстендилско с мерки срещу животни на пътя

Българската агенция по безопасност на храните, областният управител на Кюстендил и кметовете на общините Кюстендил, Дупница и Рила обсъдиха мерки за ограничаване на оставените без надзор селскостопански животни. Срещата беше инициирана заради зачестилите случаи на свободно придвижващи се животни по пътищата в региона и риска от пътнотранспортни произшествия. Основната цел е да се засили контролът и отговорността на собствениците на животни. В разговора бяха разгледани и възможности за по-добра координация между държавните институции и местната власт.

По време на срещата беше обсъдена необходимостта от засилване на отговорността на собствениците чрез механизми, които да обвързват спазването на правилата за отглеждане и контрол на животните със финансовото подпомагане. Идеята е при установяване на безстопанствено пуснати животни да се прилагат ограничения или намаляване на субсидиите.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски предложи темата да бъде разгледана и на следваща среща, в която да участват и представители на Държавен фонд "Земеделие". По този начин могат да бъдат обсъдени конкретни механизми за прилагане на финансови санкции и по-строг контрол.

От ръководството на БАБХ разясниха и възможностите на системата RegiX за извършване на справки в реално време. Системата може да бъде използвана като инструмент за по-ефективна реакция при установяване на нарушения и за улесняване на достъпа на общините до данни за идентификацията на животните. Агенцията заяви готовност да предостави институционално съгласие за достъп до необходимите справки, след като местните администрации подадат съответното заявление чрез Министерството на електронното управление.

Представителите на местната власт поставиха и въпроса за актуализиране на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Според тях е необходимо въвеждането на по-ефективни превантивни механизми при контрола на животновъдните обекти.

Сред обсъдените предложения беше и възможността при регистрация на животновъден обект да се изисква становище от съответната община. Целта е още на този етап да има яснота относно условията и възможностите за нормалното функциониране на обекта и да се предотвратяват бъдещи проблеми, свързани със свободното движение на животни.

