Нови правила за автошколите може да вдигнат цената на курсовете

Предлагани промени в правилата за обучение на бъдещи шофьори пораждат опасения, че цената на шофьорските курсове може да се увеличи. Министерството на транспорта предлага по-строг контрол върху практическата подготовка, включително задължително нощно каране и по-прецизно отчитане на часовете. Целта на мерките е да се подобри качеството на обучението и реалната подготовка на кандидат-водачите. Автоинструктори обаче предупреждават, че новите изисквания могат да повлияят върху разходите на автошколите.

По-строг контрол върху обучението

Една от основните промени предвижда нощното кормуване да се провежда задължително в тъмната част на денонощието. Така курсистите ще придобиват реален опит при управление на автомобил при ограничена видимост.

Предвижда се и по-строг контрол върху часовете за обучение. Всеки курсист ще трябва да се подписва в началото и в края на всеки учебен час. Ще бъде регламентирано и точно в кои части на денонощието могат да се провеждат часовете, като те няма да могат да се въвеждат ръчно в системата повече от три пъти за един курсист.

Част от новите изисквания предвиждат и използването на специални мобилни устройства за отчитане на обучението. Именно това поражда притеснения сред част от автошколите, че допълнителните изисквания могат да увеличат разходите.

Ще поскъпнат ли курсовете

Автоинструкторът и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Георги Бързаков коментира пред БНТ, че на този етап не се предвижда увеличение на цените, но ситуацията може да се промени.

„За момента не се предвижда увеличаване на курсовете, но всичко зависи от обстановката и от цената на горивата, както и от това, което се случва около Иран“, каза Бързаков.

По думите му цената на обучението зависи от много фактори.

„Все пак трябва да знаем, че много фактори са включени в тази цена. Това не е само гориво. Виждаме как всичко навсякъде поскъпва. Това са заплати на инструктори, осигуровки, поддържане на база. В сервизите цените са вече по-високи. Всичко навсякъде е по-високо и всяко нещо, като се калкулира, след това излиза в крайната сметка“, обясни той.

Според него автошколите вече разполагат с мобилни устройства, подобни на тези, които се предвиждат в новите правила, така че това вероятно няма да доведе до сериозни нови разходи.

Какво ще се промени при нощното каране

Бързаков поясни, че основната промяна е свързана с начина, по който ще се провеждат часовете за нощно кормуване.

„Единственото, което ще се промени сега, е че нощното кормуване ще е в определената часова зона. Имаше го и преди, но не може да се използва светлата част на денонощието и тогава да се започнат двата часа. Трябва да започне директно в тъмната част на денонощието, което не виждам колко голям проблем може да бъде за инструктор, който държи на обучението на своите кандидати шофьори“, каза той.

По думите му часовете за градско и извънградско кормуване и досега са били ясно разписани в документацията, така че реалните промени няма да бъдат толкова големи.

Нужни ли са повече часове обучение

Автоинструкторът смята, че по-големият проблем е в недостатъчния брой часове практика.

Според него 31 часа не са достатъчни за доброто обучение на бъдещите водачи и трябва да бъдат увеличени, за да се гарантира по-добра подготовка на кандидат-шофьорите преди да излязат самостоятелно на пътя.

