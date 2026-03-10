Посочиха най-добрите нови кросоувъри на пазара

Автомобилни експерти коментираха за GoBankingRates пет нови кросоувъра, които си заслужават парите. Те казват, че това са сред най-добрите модели в своите сегменти.

5-те най-добри кросоувъра на 2026 г.

Audi Q6 E-tron

Джо Жиранда, директор продажби и маркетинг в CFR Classic, заяви, че Audi Q6 E-tron предлага перфектния баланс между комфорт и пъргавина. Той подчерта, че този електрически кросоувър със сигурност ще се хареса на шофьорите, които искат да преминат към електрически превозни средства, без да жертват усещането за премиум клас.

Hyundai Palisade Hybrid

Жиранда нарече Hyundai Palisade Hybrid един от най-добрите триредови хибридни кросоувъри по отношение на съотношението цена-качество. Той каза, че моделът е идеален за семейства, които се нуждаят от допълнително пространство.

Тойота РАВ4

Автомобилният специалист на Wheels Away Люк Освалд вярва, че силните резултати на Toyota RAV4 в независими краш тестове и отличната надеждност спомагат за поддържане на доверието на купувачите в този кросоувър. Той отбеляза, че този модел се обезценява бавно, което го прави добър избор за употребявани автомобили.

Хонда CR-V

Жиранда обясни, че Honda CR-V е известна с ниския си разход на гориво и комфортното си окачване. Той добави също, че кросоувърът има много практичен интериор.

Субару Форестър

Освалд препоръча Subaru Forester, отбелязвайки, че този кросоувър е много надежден и безопасен.

