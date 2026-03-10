Трайков събра петролния сектор заради цените на горивата

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с представители на Българската петролна и газова асоциация, посветена на ситуацията на пазара на горива. Разговорът се фокусира върху динамиката на международните борси и възможното ѝ отражение върху цените в България. Това съобщават от ведомството на Трайков.

Основната тема беше как държавата и бизнесът могат да реагират така, че да бъдат защитени интересите на потребителите. Срещата се проведе на фона на нестабилната международна среда и напрежението на енергийните пазари.

По време на разговора Трайков подчерта, че при подобна ситуация държавата трябва да разполага с навременна и точна информация от бранша.

„В подобна динамична среда е изключително важно държавата да разполага с навременна и надеждна информация. Очакваме от бранша яснота по отношение на поддържаните запаси, текущите поръчки и прилаганите методики за ценообразуване и отчитане, за да можем да следим процесите и да реагираме адекватно при необходимост“, заяви министърът.

Представителите на бизнеса представиха информация за наличните резерви и степента, в която те се използват в момента. По време на срещата беше обсъдена и ролята на всички участници по веригата за доставка на горива, които влияят върху крайната цена за потребителите.

Трайков подчерта, че очакванията на държавата са при формирането на търговските печалби да се отчита и интересът на потребителите.

От своя страна представителите на петролния сектор заявиха готовност за по-тясно сътрудничество с институциите. Според тях диалогът между държавата и бизнеса е важен за стабилността и предвидимостта на пазара.

От бранша увериха още, че компаниите не реализират спекулативни печалби и че работят в рамките на пазарната логика и международната ценова динамика.

И двете страни се обединиха около мнението, че сложната международна ситуация изисква внимателно координиране на действията. Според участниците в срещата подобна координация е необходима, за да се избегнат сътресения на пазара на горива и да се запази стабилността на сектора.

Министерството на енергетиката и представителите на бизнеса заявиха готовност да поддържат активен диалог и обмен на информация и през следващите месеци.

