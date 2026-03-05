Енергийният министър проговори за горивата, газа и тока в България

Цените на бензина и дизела в България са се повишили с около 3 цента, но засега няма основания за сериозна тревога. Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

По думите му ръстът съответства на движението на международните котировки на суровия петрол и е в рамките на нормалното. Той подчерта, че при липса на нова военна ескалация на международната сцена няма причина цените да продължат да растат.

Горивата и международните пазари

Министърът обясни, че котировките на суровия петрол са се повишили, което естествено се отразява и върху цените на колонките. Според него обаче при стабилизиране на ситуацията на международните пазари цените могат дори да започнат да спадат.

Трайков посочи, че е разговарял и с Румен Спецов, особен търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас, който го е уверил, че до края на април има договорени количества горива на цени, съответстващи на момента на доставката.

По думите на министъра петролните горива не се доставят от едно място, което също дава известна сигурност за пазара. Контролът върху цените се осъществява основно от Комисията за защита на конкуренцията.

Доставките на природен газ

По отношение на природния газ Трайков обясни, че България получава доставки по две основни линии. Първата е дългосрочният договор с Азербайджан, който гарантира стабилни количества и по-слабо влияние от краткосрочните ценови сътресения на международните пазари.

Втората линия са доставките на втечнен природен газ чрез терминалите в Александруполис. Наскоро там е бил разтоварен кораб с газ, договорен още преди началото на кризата.

„Когато през следващите седмици Булгаргаз подаде заявлението си за нова цена на газа към КЕВР, вероятно това ще е най-спокойната от всички“, заяви министърът.

Какво се случва с цените на тока

Трайков увери, че не се очаква рязко повишаване на цената на електроенергията. Според него електроенергийният пазар се е оказал стабилен и разполага с механизми за регулиране.

Министърът коментира и проверките на електроразпределителните дружества, извършени от Комисията за енергийно и водно регулиране. По думите му във всяко дружество са постъпили между 5000 и 7000 сигнала от граждани за високи сметки за ток.

От тях е проверена приблизително половината, като са установени единични случаи на основателни сигнали. Проблемите са били свързани основно с повреди в часовниците на електромерите, които отчитат дневна и нощна енергия.

Трайков подчерта, че основната причина за по-високите сметки за електричество е по-голямото потребление заради ниските температури през зимата.

Ремонтите в АЕЦ „Козлодуй“

Министърът коментира и ситуацията около ремонтите в АЕЦ „Козлодуй“. По думите му предстои включването на Шести блок на централата.

Трайков предупреди, че ако и този път ремонтът не бъде извършен успешно, ще последват оставки на отговорните лица.

Той посочи, че трябва да се изясни защо не са доставени оригиналните компоненти за ремонта. Според първоначалните обяснения проблемът е свързан с усложнения в доставките заради санкционния режим.

По думите му авариралите компоненти са били подменени с нови, но те не са оригинални. Прекъсването на работата на Шести блок през декември е довело до загуби от около 9 милиона евро.

