Войната в Близкия изток продължава да движи петролните пазари

Цените на петрола се повишиха с около 1% днес, след като войната на САЩ и Израел срещу Иран разтърси доставките от Близкия изток. Въпреки това темпът на поскъпване се забави спрямо предишните сесии. Причината е изказване на американския президент Доналд Тръмп, който спомена възможността военноморският флот на САЩ да ескортира търговските кораби през стратегическия Ормузки проток, предаде Ройтерс.

Петролът сорт Брент от Северно море поскъпна с 1,17 долара или 1,4% до 82,57 долара за барел. В предишната сесия той приключи търговията на най-високото си ниво от януари 2025 година.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate също се повиши. Цената му нарасна със 72 цента или 1% до 75,28 долара за барел, след като достигна най-висока стойност от юни.

През последните две търговски сесии и двата основни сорта петрол поскъпнаха с около 5 на сто. Пазарите реагират на нарастващото напрежение в Близкия изток и на опасенията, че конфликтът може да засегне ключови маршрути за доставки на суровината.

„В момента геополитиката явно е изместила обичайните фактори, които влияят върху цените - като данни за запасите, икономическите показатели на САЩ или коментарите на ОПЕК“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

По думите ѝ инвеститорите вече следят други сигнали от региона. „В краткосрочен план ключовите показатели, които трябва да се наблюдават, са данните за физическия износ от Персийския залив, потвърдени инциденти с танкери, движението на американския флот и тона на Иран“, добави тя.

Ескалацията в региона се засили след като израелските и американските сили нанесоха удари по цели в Иран. Това предизвика ответни атаки на Техеран срещу енергийна инфраструктура в регион, от който идва близо една трета от световното производство на петрол.

