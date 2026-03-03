Иран със злокобна прогноза за цената на нефта

Цената на петрола може да достигне 200 долара за барел поради спирането на Иран в Ормузкия проток.

Това прогнозира съветникът на командира на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран генерал Ебрахим Джабари, цитиран от иранската агенция ISNA.

„Затворихме Ормузкия проток. Сега цената на петрола надхвърли 80 долара и скоро ще достигне 200 долара. САЩ, чийто живот и смърт зависят от петрола, страдат от дългове и вътрешни проблеми. Америка иска петрол. Нека знаят, че сме затворили Ормузкия проток и не позволяваме на корабите да преминат“, каза той.

Според Джабари Иран ще нанесе удар по „всяка страна, която ще се опита да изнася гориво оттук“, като припомни, че вече е ударила няколко кораби.

Над 3 000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив възможността да преминат през Ормузкия проток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на данни от морската новинарска агенция Clarksons Research. Според информацията, около 4% от световния тонаж кораби в момента е неактивен в Персийския залив.

Протокът Ормуз свързва Персийския залив с Оманския залив и по-нататък с Индийския океан. Около една пета от световния износ на петрол преминава през него.

Цената на фючърсите за суров петрол Brent за доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE днес надхвърли 83 долара за барел за първи път от 19 юли 2024 г., показват търговски данни.

В същото време фючърсите за април за петрол WTI са на ниво 76.14 доллара за барел.

