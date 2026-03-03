Израел с ключов ход срещу Иран

Ключов ход срещу Иран предприе Израел. Министърът на външните работи Гидеон Саар проведе днес видеоконферентен разговор с чуждестранните посланици, акредитирани в Израел, и призова страните им "да скъсат всякакви отношения" с Иран. Това става на четвъртия ден от войната срещу Ислямската република.

"След атаката на Иран срещу всичките ѝ съседи и след избиването на собствения си народ, държавите по света трябва да скъсат всякакви отношения с тази страна", категоричен беше Саар. В онлайн срещата взеха участие около 60 посланици, се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

Припомняме, че Израел и САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран в събота, при които беше убит аятолах Али Хаменей, който управлява страната в продължение на 37 години и ръководи силите за сигурност, убили хиляди антиправителствени демонстранти само преди седмици.

Техеран каза, че по данни на Червения полумесец при израелско-американските операции са загинали 787 души. Ислямската република отговори с нападения с дронове и ракети срещу Израел и срещу американските бази в арабските страни в Близкия изток.

