Нетаняху нареди ново настъпление в Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац наредиха на армията да „напредне и да завземе допълнителни стратегически височини“ в Ливан след серията удари през последните дни. Разпореждането идва на фона на засилено напрежение в региона след бомбардировките срещу Иран и подновените атаки срещу позиции на Хизбула.

Израелските сили вече са навлезли стотици метри навътре в ливанска територия, без до момента да се стига до директен сблъсък с ливанската армия.

Във видеообръщение във вторник министърът на отбраната заяви, че целта на операцията е да бъде предотвратен обстрел и да се защитят израелските гранични общности. По думите му армията е действала през нощта и продължава да установява контрол върху района, като операциите срещу цели на Хизбула в Ливан продължават с пълна сила.

След израелското настъпление в Южен Ливан ливанската армия е разположила отново стотици военнослужещи по на север от граничната зона, съобщи военен източник от Бейрут. По негови данни израелските части са се придвижили „стотици метри“, но не и километри навътре в страната, а до този момент не е имало директна конфронтация между редовните армии.

Ескалацията се разгръща след като САЩ и Израел започнаха бомбардировки срещу Иран, което предизвика вълна от насилие в региона. Подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“ пое отговорност за изстрелване на снаряди от ливанска територия към Израел, което доведе до подновени израелски удари.

Ливанското правителство съобщи, че при израелски атаки в понеделник са загинали най-малко 52 души, а 154 са били ранени. В Израел най-малко 10 души са загинали, според данни на службата за спешна помощ Маген Давид Адом. Конфликтът все по-ясно очертава риск от разширяване на военните действия в целия регион.

