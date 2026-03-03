Зеленски предлага на ОАЕ защита срещу ирански дронове

Украинският президент Володимир Зеленски предложи на Обединените арабски емирства помощ за защита срещу ирански въздушни атаки, като заяви, че Киев е натрупал сериозен опит в противодействието на дронове от типа „Шахед“. В публикация в социалната мрежа Х той съобщи, че е разговарял по телефона със президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и е обсъдил конкретни начини за защита на живота и инфраструктурата в страната.

Предложението идва на фона на разширяващия се конфликт между Иран и редица държави в Близкия изток. Почти едновременно Катар предупреди, че иранските атаки на негова територия „няма да останат без отговор“.

От началото на руската инвазия преди повече от четири години Украйна ежедневно се сблъсква с атаки с ирански дронове „Шахед“, използвани от Москва срещу украински градове и енергийна инфраструктура. Именно този натрупан практически опит Киев предлага да бъде споделен със държави от Персийския залив, които все по-често се превръщат в мишена на подобни оръжия.

В неделя британският премиер Киър Стармър обяви, че украински и британски експерти ще работят съвместно, за да подпомогнат страни от Близкия изток в свалянето на ирански дронове, което очертава координиран международен подход.

Докато се обсъждат механизми за защита, напрежението вече има пряко отражение върху Катар. Говорителят на катарското външно министерство Маджед Ал Ансари заяви, че иранските удари са засегнали не само военни обекти, но и различни части от територията на страната. „Подобни атаки няма да останат без отговор“, подчерта той по време на брифинг, без да уточнява какви конкретни действия се подготвят.

Ал Ансари съобщи още, че е имало опити за атака срещу международното летище „Хамад“, а въздушното пространство на страната остава затворено. По негови данни над 8000 души са блокирани заради прекратените полети, което допълнително засилва икономическото и хуманитарното напрежение.

