Свят

Турция настоява за край на ударите и връщане към дипломацията

Външният министър Хакан Фидан призова за незабавно спиране на взаимните атаки в разрастващия се конфликт

03 мар 26 | 13:47
165
Иван Ангелов

Турция призова за незабавно прекратяване на взаимните удари и връщане към дипломатически преговори на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Външният министър Хакан Фидан заяви, че Анкара настоява атаките да спрат без отлагане. По думите му това послание се повтаря последователно във разговорите със други лидери. Турската дипломация вижда единствен изход от кризата във възобновяване на преговорния процес.

„Нашето основно искане е ясно - взаимните атаки трябва да спрат незабавно и дипломацията да бъде възобновена“, заяви Фидан пред журналисти според официален стенографски запис на изказването му. Той подчерта, че Турция системно изтъква тази позиция във контактите си със партньори от региона и извън него.

Коментирайки иранските удари срещу обекти в държави от Персийския залив, турският първи дипломат посочи, че Техеран вероятно разчита тези страни да окажат натиск върху САЩ за прекратяване на войната. Според Фидан обаче подобен сценарий „не е вероятен“, което допълнително увеличава риска от продължаваща ескалация.

