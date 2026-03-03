Външно с гореща информация за българите в Близкия Изток

Последна информация от Външно за българите в Близкия изток.

Министерство на външните работи препоръчва на всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави – Израел, Иран, Обединени арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания и Ливан да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания през сухопътните граници и стриктно да следват указанията на местните власти.



Гражданите се призовават да следят ситуацията, да бъдат внимателни към препоръките на местните власти и да поддържат контакт с дипломатическите мисии на България и помежду си, като запазват спокойствие и са готови за евентуални мерки за гарантиране на сигурността, пише moreto.net.



Към момента въздушното пространство е отворено над Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като в Йордания има частично затваряне ежедневно в часовия диапазон 18:00–09:00 ч.



Българските граждани трябва да се въздържат от пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, като отчитат актуалната обстановка и публикуваното ниво на риск на уебсайта на МВнР.



Министерството на външните работи поддържа координация с Министерството на туризма, Министерството на транспорта и кабинета на Министър-председателя за своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.



За граждани, блокирани в региона поради преустановени полети, МВнР препоръчва да поддържат контакт с авиопревозвачите или туроператорите за алтернативни маршрути чрез трети дестинации.



Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема сигнали на следните телефони:



+359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086



или на e-mail: [email protected]

