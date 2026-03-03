Златен ковчег за Ел Менчо. Венци и песни за наркобарона

Мексиканският наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, беше погребан в златен ковчег от семейството си в понеделник, съобщи Би Би Си.

Лидерът на картела почина, след като беше ранен при престрелка между бодигардовете му и служители на мексиканските специални части, разположени да го заловят в края на февруари.

59-годишният основател на страховития картел „Ново поколение Халиско" (CJNG) беше най-издирваният мъж в страната, а САЩ предложиха награда от 15 милиона долара (11,2 милиона британски лири) за информация, водеща до ареста му.

Смъртта му предизвика широко разпространено насилие в отговор, при което членове на картела подпалиха превозни средства и блокираха пътища в 20 мексикански щата.

Членове на Националната гвардия бяха в пълна бойна готовност, за да предотвратят избухването на ново насилие по време на цветното погребение близо до Гуадалахара в щата Халиско, бастион на картела.

Големи венци бяха внесени в погребалния дом преди церемонията, включително един, оформен като петел, в знак на любовта му към боевете с петли.

Според информационна агенция AFP, пет камиона са били необходими, за да се отведат всички дарове до гробището, повечето от които са били изпратени анонимно.

Погребалната процесия беше придружена от оркестър, свирещ музика ранчеро и наркокоридос - песни, възхваляващи наркобароните.

Местните медии съобщиха, че традиционната песен „El Muchacho Alegre" („Веселото момче") е била изпълнена, докато златистият ковчег на Осегера е пристигал в параклис, разположен в гробището.

След едночасова церемония опечалените, много от които са скрили самоличността си с маски за лице, са последвали ковчега, докато е бил пренесен до гроба.

