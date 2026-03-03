В цифри: САЩ са ударили над 1250 цели за 48 часа в Иран

Съединените щати са ударили повече от 1 250 цели през първите 48 часа от войната срещу Иран, съобщи американската армия. Нанесени са повече от 1 000 удара през първия ден от конфликта, предаде АФП, цитирана от bTV

Поразените цели включват центрове за командване и контрол, балистични ракетни позиции, кораби и подводници на иранските военноморски сили, както и противокорабни ракетни установки, според информационен бюлетин, публикуван от Централно командване на въоръжените сили на САЩ, която отговаря за американските сили в региона.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че те намаляват способността на Техеран да се сдобие с ядрени и балистични ракети, но добави, че самият Северноатлантически алианс няма да се включи, предаде Ройтерс.

„Много е важно това, което САЩ правят тук, заедно с Израел, защото по този начин се унищожава и намалява способността на Иран да се сдобие с ядрени и балистични ракети“, каза Рюте в Брюксел пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

„Няма абсолютно никакви планове НАТО да бъде включена в това или да участва в него, освен че отделни съюзници правят каквото могат, за да подпомогнат действията на американците заедно с Израел“, добави генералният секретар на алианса.

