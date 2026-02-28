И кибератаки по Иран

Няколко ирански държавни информационни агенции и онлайн платформи са били обект на кибератаки след американски и израелски военни удари срещу Иран, според Telegram канала на ежедневника „Хамшахри“.

В доклада се казва, че успоредно с военната ескалация е започнала „широка вълна“ от кибероперации, като редица големи местни медийни платформи са претърпели смущения или оперативни затруднения.

Според предварителни доклади, цитирани от канала, уебсайтовете на държавната информационна агенция IRNA и полуофициалната информационна агенция ISNA са сред медиите, за които се съобщава, че са били хакнати или са имали проблеми с достъпа.

Също така се казва, че има съобщения за смущения, засягащи широко използвани онлайн приложения в Иран, въпреки че допълнителни подробности за естеството или източника на атаките не изяснени

Въз основа на проверка на BBC Monitoring, към момента на публикуване, уебсайтовете на държавната телевизионна агенция IRIB News, свързаните с IRGC информационни агенции Tasnim и Fars, полуофициалните агенции Mehr и ISNA не са били достъпни, поне от чужбина.

