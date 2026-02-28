Нетаняху с първи думи след атаката

Израелският премиер Бенямин Нетаняху току-що публикува изявление, предаде BBC.

„Братя и сестри мои, граждани на Израел, преди известно време Израел и Съединените щати предприеха операция за премахване на екзистенциалната заплаха, породена от терористичния режим в Иран.

Благодаря на нашия голям приятел, президента Доналд Тръмп, за неговото историческо лидерство. В продължение на 47 години режимът на аятолахите крещи „Смърт на Израел“, „Смърт на Америка“.

Този режим проля нашата кръв, уби много американци и изби собствения си народ. Този убийствен терористичен режим не трябва да бъде въоръжен с ядрени оръжия, които биха му позволили да заплашва цялото човечество. Нашите съвместни действия ще създадат условията за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце.

Време е всички сегменти на иранския народ - персите, кюрдите, азербайджанците, белуджи и ахвази - да се отърват от игото на тиранията и да доведат до свободен и мирен Иран.

Призовавам вас, гражданите на Израел, да се вслушате в инструкциите на командването на вътрешния фронт. В следващите дни, в операция „Ревът на лъва“, от всички нас ще се изисква издръжливост и сила на духа. Заедно ще устоим, заедно ще се борим и заедно ще осигурим вечността на Израел".

