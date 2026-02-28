Тръмп обяви: Започнахме военна операция в Иран!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната е започнала военна кампания срещу Иран. В осемминутно видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, той заяви, че операцията е насочена към неутрализиране на „непосредствени заплахи“ от страна на иранския режим. По думите му действията имат за цел защита на американските граждани и интереси. Съобщението бележи рязка ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствени заплахи от иранския режим - една жестока група от много твърди и ужасни хора“, заяви Тръмп. Той подчерта, че според оценката на администрацията действията на Техеран представляват пряка опасност за Съединените щати.

В изявлението си президентът посочи, че „заплашителните активности“ на Иран застрашават не само територията на САЩ, но и американските военни, базите зад граница и съюзниците по света. Той определи ситуацията като въпрос на национална сигурност, който изисква незабавен отговор.

Тръмп припомни, че в продължение на 47 години иранският режим е скандирал „Смърт на Америка“ и е водил, по думите му, „непрекъсната кампания на кръвопролитие и масови убийства“, насочена срещу американски граждани, военни и „невинни хора в много, много държави“.

Изявлението му идва на фона на засилено напрежение в Близкия изток и поставя началото на нова фаза в отношенията между двете държави.

Ударите бяха нанесени след като президентът Тръмп демонстрира нарастващо разочарование от хода на преговорите по иранската ядрена програма. Негови пратеници - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - се срещнаха с ирански представители в Женева в четвъртък, но ден по-късно държавният глава публично заяви, че „не е доволен“ от развитието на разговорите.

В петък сутринта Тръмп подчерта, че все още не е взел окончателно решение дали да пристъпи към военни действия. Той заяви, че би „предпочел да не използва сила“, но добави, че „понякога се налага“. Само часове по-късно последва реалната военна ескалация.

