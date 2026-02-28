И САЩ атакува Иран! Какво става

САЩ извършват удари срещу Иран, съобщават двама американски служители пред CNN. Един служител заяви, че ударите са в ход, описвайки ги като „не малка атака“.

Преди минути стана ясно, че Израел е атакувал Иран като превантивна мярка.

Сега CNN съобщава, че и САЩ се включва в атаката. Минути след това американски служител потвърди, че американските сили са атакували Иран, съобщи агенция Ройтерс.

Около 08:15 местно време (06:15 GMT) в Израел прозвучаха тревоги, предупреждавайки хората за заплахата от евентуална ракетна атака. Израелските удари се случват на фона на дипломатическите усилия между американски и ирански представители за споразумение за ограничаване на ядрената програма на Иран и предотвратяване на война, като се очакваше преговорите да продължат следващата седмица.

Иран направи отстъпки в преговорите, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп, който преди това заплаши да атакува Иран, за да окаже натиск върху лидерите му да приемат сделка, заяви вчера, че не е „развълнуван“ от начина, по който протичат дискусиите.

Тръмп нареди най-голямото струпване на американски военни сили в Близкия изток след водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г., но не направи много, за да обясни защо може да е необходимо да се предприемат военни действия сега. Междувременно Иран обеща да отговори на атака със сила.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че „превантивният удар“ е бил за „премахване на заплахите срещу Държавата Израел“. Миналия юни Израел започна атака срещу Иран, което доведе до 12-дневната война. В крайна сметка САЩ се присъединиха към Израел в конфликта, като насочиха атаките към ядрените съоръжения на Иран.

Наскоро израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди за това, което той определи като заплаха за страната му от балистичните ракети на Иран, и изрази несъгласието си със сделка, фокусирана само върху ядрената програма на Иран.

Мобилните телефонни комуникации са прекъснати в няколко района на столицата на Иран Техеран. В момента не са възможни разговори.

Има вероятност скоро и интернетът да бъде прекъснат.

