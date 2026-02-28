Започва се! Израел удари Иран. Първи кадри

Израел предприе това, което нарече „превантивен удар“ срещу Иран в събота сутринта. Това каза министъра на отбраната Израел Кац, след като в цялата страна беше обявено извънредно положение, предава CNN.

Правителството обяви извънредно положение поради очакването на ирански ответни мерки с дронове и балистични ракети.

Три експлозии са били чути в центъра на Техеран, според иранските медии.

Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че е получила съобщения, че няколко ракети са ударили района на иранската столица.

BBC току-що получи кадри, на които се вижда дим, издигащ се в Техеран, над площадите Джомхури и Хасан Абад.

Израелските отбранителни сили (IDF) са предприели изненадващата атака. След което са отправили национално предупреждение към собствените си граждани да се подготвят за евакуация при евентуален ирански отговор. Сирени вече звучат в различни части на страната.

Според „Jerusalem Post“ израелската армия е разпространила съобщение: „Това е проактивно предупреждение, с цел подготовка на населението за възможността да бъдат изстреляни ракети към Държавата Израел.

Multiple explosions rocked central Tehran. pic.twitter.com/sZzPuRcZvV — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) February 28, 2026

Вашингтон и Техеран възобновиха преговорите си през февруари в опит да намерят дипломатически изход от продължаващия десетилетия спор около иранската ядрена програма и да предотвратят риск от пряк военен сблъсък, който би разклатил допълнително нестабилния Близък изток.

Израел обаче постави твърдо условие всяко евентуално споразумение между САЩ и Иран да включва не само ограничаване или замразяване на процеса по обогатяване на уран, а пълно демонтиране на ядрената инфраструктура на Техеран. Израелските власти настояха също във формата на разговорите да бъдат включени и ограничения върху иранската ракетна програма, като активно лобираха пред Вашингтон за разширяване на дневния ред.

От своя страна Иран заяви, че е готов да обсъжда параметри за ограничаване на ядрената си дейност, но само при условие че срещу това бъдат облекчени или премахнати международните санкции. Техеран категорично отхвърли възможността въпросът за балистичните ракети да бъде обвързван с ядреното досие, подчертавайки, че ракетната програма е част от националната му отбрана.

Иранските власти предупредиха също, че страната ще отговори на всяка атака срещу своя територия. Беше отправено и ясно послание към държавите в региона, които приемат американски военни контингенти - при евентуален удар от страна на САЩ срещу Иран, американските бази в тези страни ще бъдат разглеждани като легитимна цел за ответни действия.

През юни Съединените щати се включиха в израелска военна операция срещу ирански ядрени съоръжения - ход, определян като най-прякото американско военно действие срещу Ислямската република досега. В отговор Техеран изстреля ракети по американската авиобаза Ал Удейд в Катар - най-голямото военно съоръжение на САЩ в Близкия изток.

Западните държави от години предупреждават, че развитието на иранската балистична програма създава риск за регионалната сигурност и би могло да послужи като носител на ядрено оръжие при евентуално технологично надграждане. Техеран отрича да преследва създаването на атомна бомба и твърди, че ядрената му програма има изцяло мирен характер.

