Почна се! Дечев коси наред в МВР по заповед на ПП-ДБ

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е започнал отстраняването на директори на областни дирекции на МВР. Първите петима са сменени в четвъртък, съобщава Breaking.bg, позовавайки се на свои източници. Става дума за шефа на ОДМВР-София Тихомир Цанов, на Перник Милчо Милчов, на Благоевград Даниел Димитров, на Бургас Владимир Маринов и на ОДМВР-Кюстендил Светослав Григоров.

Според публикацията действията се случват по разпореждане и план на Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов от ПП-ДБ. Областните директори са били извикани от Дечев и им е обяснено, че се освобождават заради решение на Конституционния съд за касиране на избори в различни части на страната преди година.

Посочва се, че мотивът е определен като абсурден, а петимата висши полицаи са отказали да подписват каквито и да било документи. В резултат те са изпратени в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, създадено по времето на Бойко Рашков. Така отстранените директори стават съветници на министър Дечев.

Според източниците утре се очаква да бъдат отстранени още 11 директори на ОДМВР, като целта е в началото на следващия месец да започне отстраняването и на шефовете на районните управления.

Любопитен детайл е, че вече сменените директори са от пет области, в които ГЕРБ-СДС печели с най-много гласове - Бургас, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Посочва се, че човекът, който координира чистките, е Калоян Милтенов, определян като доверено лице на Бойко Рашков. За временни заместници на отстранените се назначават хора, свързвани с Рашков.

Според публикацията вече е дадено разпореждане новите ръководители да привикват активисти на ГЕРБ, да ги карат да подписват предупредителни протоколи и при необходимост да бъдат задържани, както се твърди, че е действало МВР по времето на Рашков.

