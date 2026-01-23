Орезилени вътрешни министри се хванаха за гушите за служебния пост

Бившите вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев отново излязоха на една и съща писта, този път в задочна надпревара кой от тях да поеме Министерството на вътрешните работи в следващ служебен кабинет. Без официална покана, но с публични заявки, двамата дадоха ясно да се разбере, че са в пълна бойна готовност.

Рашков пръв вдигна ръка

Първи стартовия сигнал даде Бойко Рашков, който в момента е депутат от ПП-ДБ. В интервю за ТВ1 той обяви, че би приел поста на вътрешен министър „с отговорност“ и дори е готов да се откаже от участие в парламентарните листи, ако това се наложи. Рашков подчерта, че законът не позволява едновременно участие в служебно правителство и кандидатстване за депутат, но увери, че за него това не е дилема.

Бившият министър припомни богатия си опит начело на МВР - два служебни кабинета и един редовен, този на Кирил Петков. Именно в този период полицията задържа за 24 часа Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова по сигнал, свързан с Васил Божков. Арестите обаче не бяха потвърдени от прокуратурата и по-късно бяха обявени за незаконни - епизод, който и до днес разделя политическите оценки.

Демерджиев не остана длъжен

Днес Иван Демерджиев също влезе в играта с публична заявка, този път пред Нова телевизия. Той подчерта близостта си с Румен Радев и заяви, че би приел поста на служебен вътрешен министър, ако бъде поканен. Демерджиев не пропусна да добави визия - освобождаване на всички областни директори на полицията и ново начало в системата.

По думите му около президента се оформя силна енергия и сериозен страх в политическото мнозинство, че „старият модел“ приключва. Демерджиев дори заговори за възможни разриви и за категоричен успех на бъдещ политически проект, който засега съществува повече като идея, отколкото като факт.

Стар конфликт с нови искри

Зад днешните заявки стои и стара история. В началото на 2022 г. Демерджиев беше обявен за заместник-министър на вътрешните работи при Бойко Рашков, но изненадващо отказа поста с публично изявление, че назначението е било оповестено без окончателното му съгласие. Рашков тогава увери, че няма личен конфликт и че Демерджиев просто смята, че ще е по-полезен другаде.

Няколко месеца по-късно ролите се размениха. Демерджиев стана служебен вътрешен министър и смени именно Рашков. Последва нов задочен сблъсък заради уволнения на висши ръководители в МВР. Рашков тогава попита дали курсът е „мутри вън“ или „мутри вътре“, а Демерджиев отвърна, че е дошъл в МВР „да довърши мутрите, а не да ги връща“.

