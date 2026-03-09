Галъп с горещи данни. Партиите в точка на пречупване.

Партиите са в точка на пречупване. Това показва най-новото проучване преди изборите, направено от „Галъп интернешънъл болкан“. То е проведено в периода 10.02-28.02.2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).

ПП-ДБ стремглаво пада надолу заради аферата "Петрофан" и сега въпросът е дали ще се срине под точката на пречупване от 10 процента. В момента са 11 на сто. В същото време за всички вече е ясно, че нищо не може да спре възхода на ДПС, което в момента са 10,9% по данните на "Галъп". Партията на Делян Пеевски със сигурност ще мине с много "Промяната".

Румен Радев е на косъм да премине психологическата бариера от 30 на сто. За ГЕРБ пък точката на пречупване е ще остане ли под 20 процента, както показват цифрите в момента. Разликата между партиите на Радев и Борисов е 10 процентни пункта-

Нова парламентарна конфигурация и преразпределение на вота при декларативна готовност за гласуване в изборите на 19 април 2026 г. около 51 %, сочи моментната картина на предизборните нагласи, регистрирана от националното проучване на "Галъп".

Сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство – 29,8%.

Структурата на тази подкрепа показва превес на преразпределението на гласоподаватели, които в предходните избори са гласували за други партии, спрямо привличането на негласували.

Данните сочат, че най-значим прилив към тази формация идва от гласоподаватели на следните политически сили: 62,5% от гласувалите за БСП-Обединена левица през октомври 2024 г., понастоящем биха дали вот за формацията на Румен Радев; същото биха направили 46,7% от избирателите на „Възраждане“; 30% от избирателите на МЕЧ; 20,7% от гласувалите за ПП-ДБ.

В хода на кампанията е възможна сериозна динамика и волатилност в подкрепата за формацията на Румен Радев – нарастване или спад – в зависимост от фактори като предизборна кампания, кандидати, послания и способност за привличане на подкрепа от негласувалите в предишни избори.

На второ място са ГЕРБ-СДС, които привличат гласовете на 19,6% от решилите за кого ще гласуват. Формацията на Бойко Борисов съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата формация ще зависи преди всичко от ефективността на предизборната кампания.

Третата позиция, но в низходяща тенденция, заемат ПП-ДБ – 11.0%. Влияние за това оказват скандалите около случая „Петрохан“ и асоциирането на формацията със служебното правителство – събития, които доминираха в публичната среда в периода на провеждането на проучването. Евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат.

Непосредствено след тях е ДПС-НОВО НАЧАЛО с 10,9% от решилите за кого ще гласуват. Традиционно движението има капацитет за предизборна мобилизация на своите избиратели, което дава потенциал за надграждане.

В новата политическа ситуация партия „Възраждане“ получава подкрепата на 6,0%, но независимо от сериозния спад, към днешна дата е стабилно над 4-процентната изборна бариера.

Под нея и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са:

МЕЧ – 3,3%

БСП-Обединена левица – 2,9%

ИТН – 2,8%

„Величие“ – 2,2%

С 1% от гласовете АПС остава извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите бяха сега.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)

Обем на извадката: 800 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 10 февруари -28 февруари 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

