Цената на стратегически метал полудя. Преобръща икономиката

Цената на един стратегически метал полудя и започна да променя световната икономика. Непознатият на мнозина гадолиний скочи с над 50% и разтресе борсите.

Откриването на един необикновен елемент

Какво представлява гадолиний! Открит е през 1880 г. от швейцарския химик Жан Шарл Галисар дьо Мариняк. Той анализира минерала самарскит и открива нов спектрален подпис, който не съвпада с нито един известен елемент. По-късно металът е кръстен на финландския учен Йохан Гадолин – един от пионерите в химията на редкоземните елементи.

Още от самото начало гадолиний впечатлява учените със своите магнитни и ядрени свойства – комбинация, която го прави уникален сред лантанидите.

Къде се използва гадолиний

Гадолиний е метал, който буквално свързва медицината, ядрената енергетика и високите технологии.

В медицината

Гадолиниевите съединения са основа на контрастните вещества за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Те подобряват видимостта на тумори, съдови аномалии и възпалителни процеси. Без гадолиний съвременната образна диагностика би била далеч по-ограничена.

В ядрената енергетика

Гадолиний е един от най-добрите абсорбатори на неутрони. Затова се използва в управляващи пръти и защитни системи в реакторите. Той стабилизира процесите и намалява риска от неконтролирани реакции.

В индустрията и технологиите

Гадолиний влиза в състава на специализирани магнити, сензори, лазери, оптични материали и високотемпературни сплави.

В бита директни приложения почти няма, но той присъства „скрито“ в устройства като:

медицинска апаратура,

електроника с прецизни сензори,

специализирани магнити в индустриални уреди.

Добив и пазарна динамика

Гадолиний не се среща самостоятелно в природата. Извлича се от минерали като монцит и бастнезит – същите, които са източник и на други редкоземни елементи.

Най-големите производители са Китай, САЩ, Австралия и някои африкански държави. Но рафинирането – най-сложният етап – е почти изцяло концентрирано в Китай.

През 2026 г. пазарът е в силна турбуленция. Според данните за февруари 2026 г. цената на гадолиния в Североизточна Азия достига 32 851.3 USD/kg , а други източници посочват стойности около 30 417.87 USD/kg .

Това е ръст от близо 50% само за няколко месеца – истински ценови скок, който разтърси индустрията.

Причините са ясни:

ограничени доставки,

растящо търсене от медицинския сектор,

засилено производство на реакторни компоненти,

геополитическо напрежение между Китай и САЩ.

Геополитическата картина: металът като оръжие

Гадолиний е част от групата редкоземни елементи, които Китай използва като стратегически инструмент.

През 2025–2026 г. Пекин наложи нови ограничения върху износа на тежки редкоземни метали, което доведе до рязък скок на цените и паника на западните пазари. САЩ реагираха с въвеждане на „tariff floor“ – минимални тарифи, които да защитят вътрешните производители и да намалят зависимостта от китайския внос .

Така гадолиний – метал, който повечето хора никога не са виждали – се превърна в част от голямата геополитическа шахматна дъска.

Той е ключов за:

ядрената безопасност,

медицинската диагностика,

отбранителните технологии,

стратегическите резерви на държавите.

"Невидимият" метал

Гадолиний е пример за това как един „невидим“ метал може да промени цели индустрии и да влияе върху международните отношения.

От лабораториите на XIX век до ядрените реактори и ЯМР апаратите на XXI век – той остава незаменим.

А цената му, която през 2026 г. лети към небето, показва колко крехки са глобалните вериги за доставки и колко силно технологичният свят зависи от малки, но стратегически елементи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com