Голяма промяна с най-скъпите метали. Две държави си стиснаха ръцете

Голяма промяна в света се очаква с редките метали, след като Индия и Бразилия се договориха днес да разширят значително двустранната си търговия и икономическото сътрудничество. В присъствието на индийския министър-председател Нарендра Моди и бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва представители на двете страни подписаха в Делхи споразумение за по-тясно партньорство в сектора на минното дело и минералите, предаде Ройтерс.

Бразилия държи 23% от редките метали в света, но добивът досега бе само 1%. От своя страна Индия също разполага с находища, които не експлоатира достатъчно, но страната планира да започне производство на редкоземни постоянни магнити до края на 2026 г., подкрепено от държавна програма за 73 млрд. рупии.

Целта на довия договор е двустранната търговия да надхвърли 20 млрд. долара до следващите пет години, заяви Моди. В момента стокообменът между двете държави възлиза на около 15 млрд. долара, като Бразилия е най-важният търговски партньор на Индия в Латинска Америка.

Индия се нуждае от суровини като желязна руда за разширяването на стоманодобивната си индустрия и инфраструктурата, а Бразилия е сред водещите световни производители на подобни ресурси.

По време на тридневното си официално посещение Лула се обяви за по-често използване на националните валути при разплащанията вместо щатския долар, но отхвърли спекулациите за въвеждане на обща валута в рамките на групата БРИКС.

Освен в сферата на суровините двете страни – стратегически партньори от 2006 г. – възнамеряват да задълбочат сътрудничеството си и в областта на технологиите, цифровизацията, изкуствения интелект и производството на полупроводници.

Предишното посещение на Лула да Силва в Индия бе за срещата на Г-20 през септември 2023 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com