Пълен обрат с цените на металите. Идва криза

Цените на благородните и индустриалните метали продължават да се държат като жив организъм, който ту се изстрелва към небето, ту се сгромолясва в панически ритъм. Само преди три дни световните пазари гледаха как златото, среброто и платината поставят исторически рекорди. Днес — в рамките на часове — същите тези метали преживяват най-рязкото си охлаждане от години насам.

Какво се случва? И защо този танц между еуфория и страх започва да прилича на предвестник на криза?

От златна треска към златен студ

„Цените на металите са полудели!“, предупреди в края на седмицата енергийният експерт Боян Рашев. И беше прав — тогава. Златото се изстреля до около 5600 долара за тройунция, след като само за ден добави рекордните 220 долара. Среброто премина 118 долара в Ню Йорк, а в Китай стигна дори 131. Платината и паладият се надпреварваха кой ще скочи по-бързо.

Но днес картината е друга.

Според последните котировки златото се търгува около 4889 долара, което е спад от над 9% само за ден. Среброто се срина до 85 долара, губейки над една четвърт от стойността си. Платината падна до около 2180 долара, което е почти 17% надолу .

Това не е просто корекция. Това е предупреждение.

Индустриалните метали: между китайската треска и глобалния страх

Докато благородните метали се люлеят между рекорди и сривове, индустриалните продължават своя собствена буря. Медта, която само преди дни прескочи 14 000 долара за тон, остава в епицентъра на спекулациите. Китайските инвеститори буквално „наляха бензин“ в пазара, изстрелвайки цените до исторически върхове, преди да последва рязко охлаждане .

Калай, цинк и алуминий също преживяха рекордни скокове, последвани от внезапни спадове, след като Шанхайската борса започна проверки и ограничения върху търговците, подозирани в манипулации. Това доведе до моментален срив на калая с над 6% и разклащане на целия сектор .

Goldman Sachs: ралито е илюзия, реалността е по-тъмна

На фона на тази лудост Goldman Sachs предупреждава: ралито може да се окаже мираж.

Търсенето в Китай — най-големият потребител на индустриални метали — започва да се охлажда. Поръчките за мед са паднали с 10 до 30%, включително в стратегическия сектор на електропреносните мрежи. Това е тревожен сигнал, защото именно Китай движи глобалния апетит за метали.

Индексът LMEX все още е с около 7% нагоре от началото на годината, но под повърхността се вижда напрежение, което може да избухне във всеки момент.

Големият въпрос: криза ли идва?

Когато благородните метали скачат рязко, това обикновено означава едно — страх. Когато след това паднат рязко — това означава паника.

Пазарът в момента е разкъсан между две сили:

от една страна — инвеститорите, които търсят убежище в метали на фона на геополитическо напрежение, слаб долар и очаквания за по-ниски лихви;

от друга — реалната икономика, която започва да се задъхва, особено в Азия.

Това, което виждаме, не е просто волатилност. Това е симптом.

Симптом на система, която се пренарежда. На глобална икономика, която се опитва да намери нов баланс. На страхове, които вече не могат да бъдат прикривани.

Металите като огледало на света

Металите винаги са били барометър на цивилизациите — от бронзовата епоха до ерата на батериите и редкоземните елементи.

Днес те отново говорят.

И казват едно: светът навлиза в период на дълбока трансформация, а пазарите усещат бурята преди всички останали.

