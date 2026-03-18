Готвят промени при продажбата на коли втора ръка

Европа иска да ускори прехода към електрически автомобили и това е нещо, което не подлежи на дискусии. Всички ходове на управляващите в ЕС се въртят около тази идея, при това не само със забраната на ДВГ след 2035 или с бъдещите квоти за фирмени автопаркове, но и с една нова идея, която в момента се разработва. И тя ще има пряко въздействие върху пазара на употребявани автомобили.

Вече трета година Брюксел работи по регулациите за превозни средства с изчерпал жизнения цикъл (ELVA), които трябва да влезе в сила през 2026. Официалната цел е да се укрепи кръговата икономика и да се подобри рециклирането, но последиците от нея са много по-далечни, особено за тези, които купуват или продават употребявани автомобили. Идеята е от пазара втора ръка да изчезнат превозните средства с ДВГ и да останат единствено нови и употребявани електромобили, които са само на няколко години.

Германското издание Focus съобщава, че една от най-спорните точки е в член 25 от проекта. Според него, всеки продавач на употребяван автомобил трябва да докаже, че превозното средство не се счита за "в края на живота". Това ще важи както за вътрешните продажби, така и за износа, като въвежда рестрикции, които може напълно да променят пазара, пише "Аутомедия".

Така, за да се докаже, че колата все още е подходяща, ще има само два начина – валиден технически преглед или не независим експертен доклад. Проблемът е във втория случай. Оценката може да достигне няколко хиляди евро, което я прави невъзможна за превозни средства с ниска стойност. И на практика много евтини употребявани автомобили могат да бъдат изключени от пазара. Ако нито едно от тези доказателства не е налично, превозното средство не може да бъде регистрирано, пререгистрирано или изнесено.

Първите притеснения на представители на автомобилната индустрия вече са факт. Те посочват, че ако ремонтируемите превозни средства бъдат класифицирани преждевременно като отпадъци, те могат да изчезнат от пазара втора ръка, намалявайки наличното предлагане и правейки употребяваните автомобили по-скъпи, особено в най-достъпните сегменти.

В момента регулацията първоначално ще се прилага за леки автомобили до 3,5 тона, което представлява по-голямата част от частния пазар. Въпреки това, Брюксел вече обмисля възможно постепенно разширяване към други сегменти като индустриални превозни средства, автобуси или мотоциклети, което предвижда много по-голям обхват в средносрочен план.

Този сценарий също така въвежда пряк ефект върху достъпността. Ако пазарът на употребявани автомобили се свие заради новите изисквания, достъпът до автомобила може да стане по-усложнен за тези, които разчитат на коли втора ръка като по-достъпна алтернатива на новите модели, включително електрическите, които продължават да имат високи цени.

Ако автомобилът все още може да продължи да се движи с правилна поддръжка, принуждаването ѝ да напусне системата по-рано не само влияе на джоба на потребителя, но и върху логиката на устойчивостта, която самият ЕС защитава. Новите регулации изглежда са напълно подходящи в този момент на напрежение: те предотвратяват износа на автомобили в лошо състояние, но могат да принудят работещи превозни средства да бъдат изтеглени преждевременно.

Въпреки че все още е в етап на разработка, тази регулация има потенциала да трансформира дълбоко пазара на употребявани стоки в Европа. Това, което сега е проста операция – купуване или продажба на употребяван автомобил, може да се превърне в по-скъп, бюрократичен и ограничителен процес.

