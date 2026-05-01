Внимание! Ето как да не „убием“ автоматичната скоростна кутия

През последните години пазарът на автомобили у нас е залят от модели, оборудвани с роботизирани скоростни кутии. Въпреки че на пръв поглед изглеждат и се управляват като класически автоматик, те са проектирани на съвсем различен принцип. Непознаването на тези детайли често води до ускорено износване и шокиращи сметки в сервиза.

Механика с „електронен ум“

Роботизираната трансмисия по същество е механична кутия, в която съединителят и смяната на предавките се управляват от актуатори (електронни или хидравлични устройства). Именно тук се крие най-голямата грешка на шофьорите – да третират „робота“ като хидротрансформаторна кутия.

Критични правила за експлоатация са:

Забравете за „пълзенето“ в задръстване: Класическият автоматик позволява леко движение само чрез отпускане на спирачката. При „робота“ обаче това води до постоянно триене и прегряване на съединителя. Експертите съветват в трафик да се движите на по-големи интервали – тръгване и пълно спиране, вместо постоянно приплъзване. Неутрална предавка при престой: Ако спирате за повече от 20-30 секунди (на светофар или бариера), е задължително да превключите на позиция „N“ (неутрална). Това освобождава притискателния диск и удължава живота на лагерите. Внимателно с наклоните: Никога не задържайте колата на наклон само чрез педала на газта. Това е най-сигурният начин да „запалите“ съединителя за минути. Използвайте спирачката или системата Hill Hold, ако колата разполага с такава.

Разбирането на тези специфики не е просто „полезно умение“, а абсолютна необходимост за всеки собственик на съвременен автомобил с два педала. Правилната експлоатация може да удвои ресурса на кутията и да ви осигури плавно и безаварийно пътуване.

