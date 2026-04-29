"Гражданска отговорност" рязко скочи. Причините

Председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров коментира рязкото поскъпване на "Гражданска отговорност".

По думите му преди да се обсъждат цените, е важно да се разбере смисълът на тази застраховка. Тя е задължителна в цяла Европа, защото покрива щетите, които водачът причинява на други хора – включително лечение, операции и обезщетения при тежки инциденти или смърт. „Това не е данък, а защита – ако я няма, виновният шофьор трябва сам да плати суми, които често достигат стотици хиляди или милиони евро“, подчерта Тодоров в ефира на "Пресечна точка".

Една от основните причини за скока на цени е натискът върху сектора заради финансови проблеми при някои застрахователи. Допълнително влияние оказва и увеличаването на обезщетенията, присъждани от съдилищата. „Не може да има евтина застраховка и високи обезщетения едновременно“, обясни Тодоров.

След сигналите за поскъпване Комисия за финансов надзор започна проверки за начина, по който се формират цените. Очаква се да стане ясно дали има нарушения или координирани действия между компаниите.

По думите на Тодоров в България все още няма ефективна система „Бонус-малус“, която да определя цената според поведението на водача. В момента компаниите използват собствени критерии, което води до големи разлики в цените. Той даде пример, че шофьор с множество нарушения, но без официално регистрирани щети, може да плаща същата цена като изряден водач.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com