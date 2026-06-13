"Златен" сафрид връща филиите с лютеница на плажа

Крайбрежните заведения във Варна и Бургас, известни сред местните като „капанчета“, посрещат клиенти от сутрин до вечер с драстично повишени цени през този сезон. Въпреки че Черно море в момента изобилства от сафрид, цената на порция от по-едрия улов на север започва от 6,70 и достига до 9,50 евро, докато на юг се предлага за 7,29 евро.

Тези суми надвишават неколкократно цените на рибната борса, където килограм сафрид се търгува за 6 евро, а по-дребната граца може да се купи и за 2,50 евро, пише "Труд".

В бургаските капани порция миди, калмари в масло, скариди или тарама хайвер струва между 7 и 10 евро – суми, сходни с тези в повечето заведения край плажа във Варна.

В по-достъпните туристически обекти по крайбрежието тя варира от 5 до 7 евро, докато в крайните квартали цената ѝ пада до 2,50 евро. Народната цаца също е изключена от менютата на луксозните заведения, а по-непретенциозните я продават на цени от 4,60 до 7,50 евро.

В Бургас пържената цаца също се намира трудно, като вместо нея масово се предлагат мариновани перла, хамсия и сафрид на цени от 5-6 евро за 100 грама. Цял чернокоп на скара струва 10,99 евро, внесеният лаврак е 12,99 евро, а леферът – 17,99 евро.

Най-скъп остава калканът, като порция от 250 грама се предлага за 20,99 евро в Бургас и с едно евро повече във Варна. На борсите деликатесната риба може да се закупи за 15-16 евро за килограм, но с уточнението, че не е прясно уловена заради забраната за улов в периода от 15 април до 15 юни.

За по-скромен бюджет в Бургас все още се намира хамсия за 3,50 евро, колкото струва и порция пържени картофи, чиято цена във Варна варира между 2 и 4,50 евро. Тараторът в северния черноморски град трудно може да се купи под 3 евро дори в обектите за бързо хранене.

Рибената чорба е поскъпнала двойно спрямо предходни години – цената ѝ във Варна е между 2,90 и 6 евро, а в Бургас е 3,39 евро.

Халба бира в бургаските капани се продава за близо 3 евро, докато във Варна половин литър пиво по плажните барчета излиза 1,60 евро, но в ресторантите скача до 3-5 евро. Чаша еспресо във Варна варира от 1,70 до 3 евро, докато на юг кафето е малко по-евтино – 1,59 евро.

Високите цени по родното Черноморие провокираха потребителите отново да споделят в социалните мрежи кадри от гръцките плажове, правейки сравнения в полза на южната ни съседка. Почиващите у нас пък масово се застраховат с хладилни чанти.

Тенденцията да се носи храна от вкъщи на плажа се засилва, като спасители прогнозират, че заради поскъпването хората вече ще плажуват и с готови домашни ястия в посуда.

Един обикновен семеен обяд за четирима в Бургас, включващ минерална вода, една бира, две порции картофи и две пици (на цени между 6,99 и 8,99 евро), излиза около 31 евро.

Край плажовете във Варна масово се купуват банички по 1,30-1,40 евро, милинки по 0,19 евро за парче или дюнери на цени от 4,50 до 5,60 евро, съчетани с напитки от супермаркета на промоция.

По бургаските ивици пък честа гледка са импровизираните трапези с хляб, лютеница, домати, сирене и диня, купени от градските магазини.

Спасителите дори се шегуват, че заради обилния пролетен улов на сафрид около Морската гара, летовниците тази година ще носят на пясъка и предварително изпържена у дома риба.

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