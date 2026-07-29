Пореден абсурд на морето! Ресторант цака клиенти с такса "телефон"

Пореден абсурд на родното Черноморие. Ресторант в Слънчев бряг начисли на клиент допълнителна такса от 1.99 евро (около 3.90 лв.) за поръчка направена по телефона, без да го уведоми предварително. Сумата се появи в касовия бон едва при получаване на сметката, като заведението LaFlor Restaurant Sunny Beach не беше информирало клиентите за подобното оскъпяване. Случаят предизвика вълна от недоволство в онлайн пространството, където потребители призовават за проверка от контролните органи.

Начислената сума е отразена на бележка за поръчка от заведението LaFlor Restaurant Sunny Beach, информира Plovdiv24.bg. В касовия бон е вписана такса „телефон“ на стойност 1.99 евро (около 3.90 лв.), начислена към крайната сума за поръчаната храна.

Случаят бързо придоби популярност в онлайн пространството, където бележката предизвика дискусии и недоволство. Граждани изразяват възмущението си от появата на подобен вид таксуване, като някои оприличават ситуацията на услуга с импулсен телефон, а други призовават за намеса на контролните органи.

Част от потребителите отбелязват, че заведението разполага с мобилно приложение за онлайн поръчки, но клиентите не са били предварително уведомени за допълнителното оскъпяване при телефонно обаждане. Коментиращи посочват също, че документите за поръчка трябва да се проверяват внимателно от Националната агенция за приходите (НАП) за съответствие с фискалните изисквания.