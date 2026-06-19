Огнен ад в този наш курорт!

Огнен ад беляза началото на летния туристически сезон в най-големия ни черноморски курорт „Слънчев бряг“. Огромен пожар избухна на една от най-оживените зони в комплекса, вдигайки на крак десетки екипи на пожарната и полицията, и принуждавайки стотици чуждестранни летовници да бягат панически от леглата си.

Пламъци на метри от туристите

Огънят е тръгнал в ранния следобед от задната част на работещ магазин, разположен на централната търговска алея в курорта. Пожарът първо е забелязан от персонала на съседен голям хотел, който по това време е бил препълнен с почиващи.

„Обадихме се на телефон 112 и на пожарната в Слънчев бряг, те реагираха изключително бързо. Веднага разпоредих да се затворят всички врати и прозорци в целия хотел и цялото крило, за да спрем задушливия дим“, разказа пред камерите управителят на засегнатия хотел Христо Чапкънов.

Паника и евакуация

Гъстият черен облак, който се издигна над централната алея, предизвика сериозна паника сред чужденците. Пожарникарите и управата на два от най-близките хотели реагираха светкавично и организираха незабавна евакуация на гостите. „Отначало изобщо не разбрахме какво става. Приятелката ми стоеше с лице към прозореца и изведнъж извика: „Всичко гори!“. Когато се обърнах, видях огромни пламъци и гъст дим. Веднага ни наредиха да напуснем сградата“, споделя уплашената руска туристка Оксана.

Огнеборци от 3 града спасиха комплекса

Заради мащабите на стихията и опасността пламъците да прехвърлят върху легловата база на хотелите, на място пристигнаха допълнителни огнеборци и тежка техника от Несебър и Поморие. Благодарение на професионализма им огънят беше локализиран навреме, преди да засегне основните сгради.„Гореше основно покривът на търговския обект, който се срути навътре. Магазинът е работещ, но за щастие в момента на инцидента вътре е нямало хора и няма пострадали. Материалните щети обаче са изключително сериозни“, съобщи директорът на РДПБЗН – Бургас старши комисар Николай Николаев.

Човешка небрежност?

По първоначална информация на разследващите, водещата версия за инцидента е човешка небрежност. Първият сигнал в пожарната е бил за запалени дървени отпадъци и боклуци точно зад магазина. Дали става дума за изхвърлена незагасена цигара или умишлени действия, тепърва ще изяснява ОДМВР – Бургас. Дежурни екипи на пожарната остават на място през цялата нощ, за да следят за скрити огнища.

Черната статистика напомня, че това е пореден инцидент в курорта за кратко време, след като в края на май тежък пожар в друг хотел отне живота на двама души, последван от запалване в кухнята на заведение в комплекса. Местните власти и туристическият бранш настояват за по-строг контрол на мерките за безопасност, за да не се застрашава имиджът на България като сигурна дестинация.



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