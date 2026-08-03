2000 декара в Тракия горят. Пускат хеликоптер и булдозер срещу стихията

Огромен горски и полски пожар изправи на нокти Тракия, след като стихията обхвана близо 2000 декара площ край брезовското село Стрелци. Огънят се разраства с бързи темпове, подхранван от силния вятър и опасното сухо време. На място е свикан извънреден фронт от тежка техника, огнеборци и доброволци, а военновъздушните сили изпратиха спешна помощ по въздух в битката с пламъците.

Пламъци от стопанския двор: Две постройки изгоряха до основи

Огненият трилър е започнал малко след 16:00 часа, когато на спешния телефон е подаден сигнал за горящи сухи треви в района на стопанския двор в село Стрелци. За броени минути обаче ситуацията излиза извън контрол. Пламъците, тласкани от яростните пориви на вятъра, бързо поглъщат две изоставени постройки за животни. Те са изпепелени до основи. След като унищожава стопанските обекти, огненият език прескача пътното платно и навлиза в близката широколистна гора, започвайки да яде куриите.

Хеликоптер от Крумово и тежък булдозер в битка със стихията

Заради мащабите на бедствието към Стрелци бяха мобилизирани огромни сили на Пловдивската пожарна. В момента на терен действат 10 екипа с огнеборци. Към тях се присъединиха мощен булдозер от сектор „Специализирани оперативни дейности“ и три доброволни формирования от региона.

Въздушната подкрепа дойде светкавично от 24-та авиобаза Крумово, откъдето излетя военен хеликоптер, оборудван със система за гасене. Машината извършва непрестанни обливания над критичните точки, за да помогне на наземните екипи да заходят към ядрото на пожара.

Има ли опасност за хората?

Към този час гасителните действия продължават под пълна пара. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив съобщават успокоителната новина, че към момента няма пряка опасност за живота на хората или за къщите в населеното място. Огънят се развива предимно в горски масиви, но екипите остават на нощно дежурство, докато стихията не бъде напълно локализирана и ликвидирана.

Властите припомнят, че рискът от подобни бедствия в Пловдивско остава екстремно висок заради високите августовски температури и критично ниската влажност.