В миналото суканата баница е решавала съдби

Баницата не е просто храна. Тя е религия, кодекс и история, гордо навита на охлюв в бакърена тава. За българина тя е символ на дома, на уюта и на най-важните моменти от живота – от раждането, през сватбата, та чак до посрещането на най-скъпите гости. Докато днес я купуваме на крак от баничарницата зад ъгъла, в миналото това тестено вълшебство е било истински тест за зрялост, дипломация и дори... любовна магия.

Любопитните истории

Преди век в българските села е имало едно неписано и жестоко правило: „Мома, която не може да разточи кора, тънка като вестник, не е готова за задомяване!“.

На втория ден след сватбата, свекървата подлагала младата снаха на сериозен изпит. Тя трябвало да приготви сукана баница за цялата фамилия. Ако корите се накъсали или баницата станела „клисава“ (глетава), това било знак за лош късмет и мързел, а репутацията на невестата оставала петно за цял живот.

Старите баби в Родопите и Пиринския край разказват, че в миналото девойките са пръскали малко изворна вода върху корите и са наричали: „Както се вие баницата, така да се вият момците около мен“. А на големи празници като Нова година (Васильовден), баницата се превръщала в пророчество – в нея се слагали дрянови клончета с пъпки, всяка наречена за здраве, къща, нива или сватба. Който изтеглил „паричката“, ставал стопанин на годината. Традицията се спазва и до днес, но не със сукана баница. Защото малко са българките днес, които умеят да точат кори и да сучат баници.

Защо днешната не е като бабината?

Истинската традиционна българска баница изисква време и хладнокръвие. Старите майстори казват, че тестото трябва да „почине“, за да се отпусне глутенът. Най-голямата тайна обаче е в самото дърпане или сукане на корите. Те се разточват с дълга тънка точилка (наречена „сукало“), а след това се разтеглят внимателно с горната част на дланите във въздуха, докато станат толкова прозрачни, че през тях да може да се чете книга.

Класическа домашна сукана баница със сирене

Ако искате да усетите истинския вкус на традицията, забравете за готовите кори от магазина и запретнете ръкави. Ето как да я приготвите стъпка по стъпка:

Необходими продукти:

За тестото: 500 г брашно, 250 мл хладка вода, 1 ч.л. сол, 1 с.л. оцет (за да са еластични корите), 1 с.л. олио.

За плънката: 400 г истинско българско бяло саламурено сирене, 4-5 яйца.

За мазане: 100 г масло (разтопено) и 50 мл олио.

Начин на приготвяне:

Замесване на чудото: Пресейте брашното в дълбока купа и направете кладенче. Изсипете вътре водата, оцета, олиото и солта. Замесете гладко и меко тесто, което не лепне по ръцете. Почивка за тестото: Разделете тестото на 4 или 5 еднакви топки. Намажете ги с олио, покрийте ги с кърпа и ги оставете да си „починат“ на топло за около 30 минути. Този момент е критичен – без почивка корите ще се късат. Разточване и дърпане: Вземете една топка и я разточете леко с точилка върху набрашнен плот. След това започнете внимателно да я дърпате с ръце от центъра към краищата, докато стане тънка и прозрачна. Отрежете дебелите краища, ако останат такива. Сглобяване: Поръсете разтеглената кора с малко от сместа от масло и олио, а след това разпределете равномерно част от разбитите яйца и натрошеното сирене. Оформяне на охлюва: Навийте кората на руло, без да я стягате твърде много, за да има място да бухне. Навийте първото руло на охлюв в центъра на намаслена тава. Останалите кори навивайте около него. Печене: Намажете баницата отгоре с останалото масло. Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 35-40 минути, докато хване апетитна, златисто-червена коричка. Магията след фурната: Щом я извадите, я напръскайте леко със студена вода и я завийте веднага с чиста кърпа за 10 минути. Така баницата ще „обиколи нивата“ – ще стане мека отвътре и хрупкава отвън.

Сервирайте я гореща с чаша студено кисело мляко или домашен айрян!