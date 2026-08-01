Бизнес

Село до София задмина Бояна. Нов милионерски комплекс

Голф и минерални води вдигнаха многократно цените на имотите

Село до София задмина Бояна. Нов милионерски комплекс
01 авг 26 | 16:58
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Мира Иванова

Само на 20 минути от София процъфтява нов милионерски комплекс. На изток от столицата, там където равнината се разстила като светла пътека към Стара планина, лежи Равно поле - село, което дълго време беше просто точка на картата, притихнала между Елин Пелин и столицата. Място с широк хоризонт, с тишина, която се чува, и с онзи особен въздух, който идва от земята – топъл, минерален, леко солен. Днес то е по-желано от Бояна в София и легендарното с. Марково до Пловдив. Бизнесът процъфтява, а цените на имотите летят в небето.

Топлата кръв на земята

Тук, под равната повърхност, извират геотермални води, които местните наричат „топлата кръв на земята“. Старите хора разказват, че някога пътниците спирали да топлят ръце в зимните мъгли, а през лятото водата била толкова чиста, че се виждали всички камъчета на дъното. Легенда твърди, че в тези извори се къпели войниците на хан Крум, когато преминавали към Плиска – не заради топлината, а заради силата, която водата давала на тялото.

Днес геотермалните извори са едно от чудесата на Равно поле - природен ресурс, който стои тихо, но определя духа на мястото.

Голф комплексът "Св. София" промени съдбата на селото

На няколкостотин метра от центъра се разстила голф комплексът "Св. София" - зелена територия, която изглежда като извадена от друга география. Тук тревата е подстригана като кадифе, езерата блестят като огледала, а сутрешната мъгла се вдига бавно над игрищата, сякаш някой режисира кадър за филм.

равно поле голф

Голфът промени Равно поле. Той донесе нов тип хора - мениджъри, предприемачи, чужденци, семейства, които търсят престиж, спокойствие и пространство. Донесе и нов тип архитектура - модерни къщи, затворени комплекси, проекти с чисти линии и големи дворове.

Така селото започна да се променя. И то бързо.

Как Равно поле се превърна в логистичната столица на Елин Пелин

Парадоксално, но логистичният бум не тръгна от голфа, а от индустрията. Равно поле се оказа точно там, където бизнесът има нужда да бъде - на равен терен, с широки площи, с бърз достъп до автомагистрала „Тракия“ и с инфраструктура, която може да понесе тежки машини, камиони, складове, хангари.

Така се появиха първите големи логистични бази. После вторите и третите.

Инвеститорите започнаха да идват от различни посоки - транспортни компании, производствени фирми, международни дистрибутори, складови оператори, които търсят терени между 3 и 10 декара. Някои от тях вече строят модерни халета с високи тавани, автоматизирани системи и собствени енергийни мощности. Други купуват земеделски земи с идеята да ги променят в индустриални зони.

Така Равно поле се утвърди като водещата логистична база на Етрополе - място, което вече диктува движението на стоки, материали и доставки в източния коридор на София.

Имотният пазар: новата територия на интерес

Когато индустрията расте, жилищният пазар неизбежно я следва. В Равно поле това се случи почти органично.

Първо се появиха парцелите около голф игрището – УПИ с готови проекти за къщи, редови домове и малки комплекси. После се появиха първите модерни къщи – с площи между 150 и 220 кв.м, с цени от 220 000 до над 500 000 евро.

Пазарът на парцели също се промени. Земеделските терени все още могат да се намерят на достъпни цени, но регулацията около голфа и логистичната зона вече достига стойности, характерни за престижните крайградски райони.

Така се оформя новата карта на селото: едната половина – индустриална, динамична, шумна; другата – зелена, престижна, жилищна.

540 000 евро за модерна къща

В Равно поле цените вече говорят сами за себе си. Новите къщи около голф комплекса „Св. София“ се движат между 220 000 и 540 000 евро, като най-търсени са модерните еднофамилни домове с площ около 160–200 кв.м и двор над 500 кв.м.

Парцелите в регулация, особено тези в близост до голфа и до новите логистични бази, достигат 95–150 евро/кв.м, а по-големите терени за инвестиции – между 150 000 и 750 000 евро, в зависимост от площта и готовността за строеж. Земеделските земи все още могат да се намерят на по-ниски нива – от 40 000 до 100 000 евро за парцели между 2 и 6 декара, но интересът към тях расте заради възможността за промяна на предназначението.

Първите затворени комплекси вече се появиха около голф игрището - малки, елегантни ансамбли от къщи, където цените започват от 300 000 евро и вървят нагоре според степента на завършеност и концепцията на проекта. Това е новият стандарт на селото: престижни домове, високи цени и пазар, който се движи уверено нагоре.

Легендите на Равно поле

Селото има няколко истории, които местните пазят като семейни реликви.
Една от тях разказва за „равната светлина“ - явление, което се появявало в ранните утрини, когато слънцето изгрява над равнината и осветява селото така, че сенките изчезват. Старите хора вярвали, че това е знак за плодородие и благоденствие.

Друга легенда говори за „пътя на войниците“ - стар римски път, който минавал през селото и който, според преданията, бил използван от българските войски в различни епохи.

Третата легенда е най-нежна - за момиче, което се къпело в топлите извори и което местните наричали „дъщерята на водата“. Казват, че който види отражението си в извора при залез, ще намери щастие в живота си.

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Автор Мира Иванова

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