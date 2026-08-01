Село до София задмина Бояна. Нов милионерски комплекс

Само на 20 минути от София процъфтява нов милионерски комплекс. На изток от столицата, там където равнината се разстила като светла пътека към Стара планина, лежи Равно поле - село, което дълго време беше просто точка на картата, притихнала между Елин Пелин и столицата. Място с широк хоризонт, с тишина, която се чува, и с онзи особен въздух, който идва от земята – топъл, минерален, леко солен. Днес то е по-желано от Бояна в София и легендарното с. Марково до Пловдив. Бизнесът процъфтява, а цените на имотите летят в небето.

Топлата кръв на земята

Тук, под равната повърхност, извират геотермални води, които местните наричат „топлата кръв на земята“. Старите хора разказват, че някога пътниците спирали да топлят ръце в зимните мъгли, а през лятото водата била толкова чиста, че се виждали всички камъчета на дъното. Легенда твърди, че в тези извори се къпели войниците на хан Крум, когато преминавали към Плиска – не заради топлината, а заради силата, която водата давала на тялото.

Днес геотермалните извори са едно от чудесата на Равно поле - природен ресурс, който стои тихо, но определя духа на мястото.

Голф комплексът "Св. София" промени съдбата на селото

На няколкостотин метра от центъра се разстила голф комплексът "Св. София" - зелена територия, която изглежда като извадена от друга география. Тук тревата е подстригана като кадифе, езерата блестят като огледала, а сутрешната мъгла се вдига бавно над игрищата, сякаш някой режисира кадър за филм.

Голфът промени Равно поле. Той донесе нов тип хора - мениджъри, предприемачи, чужденци, семейства, които търсят престиж, спокойствие и пространство. Донесе и нов тип архитектура - модерни къщи, затворени комплекси, проекти с чисти линии и големи дворове.

Така селото започна да се променя. И то бързо.

Как Равно поле се превърна в логистичната столица на Елин Пелин

Парадоксално, но логистичният бум не тръгна от голфа, а от индустрията. Равно поле се оказа точно там, където бизнесът има нужда да бъде - на равен терен, с широки площи, с бърз достъп до автомагистрала „Тракия“ и с инфраструктура, която може да понесе тежки машини, камиони, складове, хангари.

Така се появиха първите големи логистични бази. После вторите и третите.

Инвеститорите започнаха да идват от различни посоки - транспортни компании, производствени фирми, международни дистрибутори, складови оператори, които търсят терени между 3 и 10 декара. Някои от тях вече строят модерни халета с високи тавани, автоматизирани системи и собствени енергийни мощности. Други купуват земеделски земи с идеята да ги променят в индустриални зони.

Така Равно поле се утвърди като водещата логистична база на Етрополе - място, което вече диктува движението на стоки, материали и доставки в източния коридор на София.

Имотният пазар: новата територия на интерес

Когато индустрията расте, жилищният пазар неизбежно я следва. В Равно поле това се случи почти органично.

Първо се появиха парцелите около голф игрището – УПИ с готови проекти за къщи, редови домове и малки комплекси. После се появиха първите модерни къщи – с площи между 150 и 220 кв.м, с цени от 220 000 до над 500 000 евро.

Пазарът на парцели също се промени. Земеделските терени все още могат да се намерят на достъпни цени, но регулацията около голфа и логистичната зона вече достига стойности, характерни за престижните крайградски райони.

Така се оформя новата карта на селото: едната половина – индустриална, динамична, шумна; другата – зелена, престижна, жилищна.

540 000 евро за модерна къща

В Равно поле цените вече говорят сами за себе си. Новите къщи около голф комплекса „Св. София“ се движат между 220 000 и 540 000 евро, като най-търсени са модерните еднофамилни домове с площ около 160–200 кв.м и двор над 500 кв.м.

Парцелите в регулация, особено тези в близост до голфа и до новите логистични бази, достигат 95–150 евро/кв.м, а по-големите терени за инвестиции – между 150 000 и 750 000 евро, в зависимост от площта и готовността за строеж. Земеделските земи все още могат да се намерят на по-ниски нива – от 40 000 до 100 000 евро за парцели между 2 и 6 декара, но интересът към тях расте заради възможността за промяна на предназначението.

Първите затворени комплекси вече се появиха около голф игрището - малки, елегантни ансамбли от къщи, където цените започват от 300 000 евро и вървят нагоре според степента на завършеност и концепцията на проекта. Това е новият стандарт на селото: престижни домове, високи цени и пазар, който се движи уверено нагоре.

Легендите на Равно поле

Селото има няколко истории, които местните пазят като семейни реликви.

Една от тях разказва за „равната светлина“ - явление, което се появявало в ранните утрини, когато слънцето изгрява над равнината и осветява селото така, че сенките изчезват. Старите хора вярвали, че това е знак за плодородие и благоденствие.

Друга легенда говори за „пътя на войниците“ - стар римски път, който минавал през селото и който, според преданията, бил използван от българските войски в различни епохи.

Третата легенда е най-нежна - за момиче, което се къпело в топлите извори и което местните наричали „дъщерята на водата“. Казват, че който види отражението си в извора при залез, ще намери щастие в живота си.