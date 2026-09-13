Село до София задмина Бояна. Нов милионерски комплекс
Голф и минерални води вдигнаха многократно цените на имотите
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Голф и минерални води вдигнаха многократно цените на имотите
Компанията, която не построи българския "Лас Вегас", беше титанът на Българската фондова борса
Нова тенденция открои експерт
Страдала от деменция, намушкала с нож 80-годишния мъж, с когото живеела на семейни начала
Стъклените отпадъци вече ще се сортират по цвят преди да се рециклират. Това ще става с новата оптична система, с която ЕКОПАК модернизира инсталацият...
23-годишен мъж е бил пребит на изхода на село Равно поле, Софийско. Стефан Димитров разказа в "Тази сутрин" по бТВ, че е станал жертва на саморазправа...
За развитието на Равно поле са нужни нови идеи, нови подходи и нови решения. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Равно поле Орлин Капланов по вр...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на с. Равно поле Орлин Капланов и кандидатът за общински съветник Тодор Величков изградиха фитнес на открито в селото. „...