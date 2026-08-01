Най-масовото гориво у нас удари шофьорите с двуцифрен скок

Цените на всички основни автомобилни горива в България са се повишили през последния месец, но най-тежкият удар е за шофьорите на дизелови автомобили. Средната цена на дизела е скочила със 17,33 на сто и вече достига 1,76 евро за литър, показват данните на платформата „Фюело“. Бензинът, пропан-бутанът и метанът също поскъпват, макар и значително по-слабо. Увеличението идва след бурен месец на световните петролни пазари.

Дизелът поведе поскъпването

За един месец литър дизелово гориво е поскъпнал с 0,26 евро - от 1,50 на 1,76 евро. Това е далеч по-сериозно увеличение от отчетеното при останалите масови горива и вече се отразява осезаемо върху разходите на домакинствата и бизнеса.

При най-продавания бензин А95 повишението е с 0,06 евро за литър, или с 4,05 на сто. Средната му цена се е вдигнала от 1,48 на 1,54 евро.

Пропан-бутанът остава най-слабо засегнат. За месец той е поскъпнал с 0,01 евро, като средната цена се е променила от 0,64 на 0,65 евро за литър. При метана увеличението е с 0,02 евро за килограм - от 1,25 на 1,27 евро.

Пълният резервоар вече тежи повече

Разликата изглежда малка, когато се разглежда на литър, но при едно пълно зареждане сметката нараства чувствително. При стандартен резервоар от 50 литра шофьорът на дизелов автомобил вече плаща около 13 евро повече в сравнение с преди месец.

При бензина допълнителният разход за същото количество е около 3 евро. За хората, които пътуват ежедневно или използват автомобилите си за работа, месечното увеличение може да достигне десетки евро.

Ръстът при дизела има и по-широко отражение, тъй като горивото се използва масово от товарния транспорт, автобусите, земеделската техника и голяма част от служебните автомобили. По-високата му цена може постепенно да увеличи транспортните разходи и натиска върху цените на редица стоки и услуги.

Петролът изкара бурен юли

Поскъпването на колонките съвпада с рязък скок на световните петролни пазари. Сортът Брент приключи петъчната търговия на 90,12 долара за барел, след като добави над 1 на сто за деня и около 24 на сто през юли - най-силното му месечно представяне от март.

Основният натиск идва от ескалиращото геополитическо напрежение и опасенията за доставките през ключови морски маршрути. Ограниченото преминаване през Ормузкия проток и Баб ел Мандеб, атаките срещу енергийна инфраструктура и по-ниските американски петролни запаси засилиха страховете от недостиг.

Поскъпването на суровия петрол не се пренася автоматично и незабавно върху цените по бензиностанциите, но продължителното му задържане на високи нива увеличава натиска върху горивата. След скока през юли погледите вече са насочени към това дали тенденцията ще продължи и през август, или пазарите ще намерят поне временно успокоение.