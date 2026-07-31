Две опасни морски точки държат енергийния пазар под напрежение

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия тази сутрин, но остават напът да приключат юли с ръст от около 20%, предаде Ройтерс. Натискът върху котировките идва от признаците за увеличаване на доставките през Ормузкия проток. Геополитическото напрежение в Близкия изток обаче продължава да поддържа пазара на високи нива.

Брентът падна под 88 долара

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,87 долара, или 2,1%, до 87,12 долара за барел.

Американският лек суров петрол загуби 2,14 долара, или 2,56%, и достигна 81,45 долара за барел.

Въпреки дневния спад и двата основни сорта се насочват към месечно поскъпване от приблизително една пета.

Повече доставки през Ормуз

Според старшия анализатор на суровини в Ей Ен Зи Даниел Хайнс понижението е свързано с признаците за увеличаване на доставките през Ормузкия проток.

През него при нормални условия преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Маршрутът остава във фокуса на пазарите заради конфликта между САЩ и Иран.

Рисковете се прехвърлят към Червено море

Саудитска Арабия работи по създаването на многонационална коалиция за засилване на сигурността в района на протока Баб ел Мандеб, Червено море и Аденския залив.

Според саудитското министерство на отбраната инициативата вече е подкрепена от 14 държави, сред които Египет, Пакистан, Судан, Турция и Джибути.

Миналата седмица подкрепяните от Иран хуси в Йемен обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и заплашиха корабоплаването в Червено море - важен алтернативен маршрут за саудитския петрол.

Пазарът остава във възходяща посока

Танкерният трафик през Ормузкия проток и Червено море продължава, но рисковете водят до по-високи транспортни разходи и застрахователни премии.

„Макар цените да се понижиха спрямо последните си върхове, общата тенденция остава възходяща“, коментира анализаторът на „Филип Нова“ Приянка Сачдева.