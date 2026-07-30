Така се прави! Португалия въвежда извънреден данък върху свръхпечалбите. А ние кога?

Португалското правителство предприе радикален ход срещу енергийните монополисти, като одобри законопроект за налагане на временна „солидарна вноска“. Мярката ще удари директно неочакваните извънредни печалби на компаниите за добив и рафиниране на петрол, реализирани в рамките на текущата 2026 г.. Официалното решение на кабинета в Лисабон беше разпространено от Франс прес.

Милиони отиват в подкрепа на хората и зеления преход

„Приходът от тази извънредна мярка ще бъде изцяло пренасочен в помощ на обикновените домакинства“, се посочва в официалното правителствено съобщение. Държавата планира да компенсира социалните сектори, които понасят най-тежките удари от галопиращото поскъпване на горивата на световните пазари. Наред с директните социални помощи за гражданите, събраните милиони ще финансират и мащабни държавни проекти за декарбонизация на португалската икономика. Законопроектът вече е напълно готов и предстои да влезе за спешно разглеждане и гласуване в националния парламент.

Бунтът на петте държави срещу скъпата енергия

Радикалното решение на Лисабон не е изненада, а е част от общ фронт в Европейския съюз. Още през пролетта на тази година Португалия, заедно с Испания, Австрия, Германия и Италия, излезе с обща позиция за налагането на подобен налог. Финансовите министри на петте държави изпратиха остро писмо до еврокомисаря по въпросите на климата Вопке Хукстра. В него те подчертаха, че новият скок в цените е пряка последица от ескалиращата война в Близкия изток и енергийните сектори не трябва да трупат милиарди на гърба на хората.

Пътят вече е утъпкан от кризата през 2022 година

В официалните си мотиви европейските лидери припомниха, че подобен инструмент не се въвежда за първи път. Такъв извънреден данък върху енергийните дружества вече доказа своята ефективност през 2022 година. Тогава ЕС реагира светкавично срещу ценовия шок, породен от руската военна инвазия в Украйна. Сега Португалия е готова да приложи изпитаната схема отново, въпреки че на общоевропейско ниво все още липсва пълен консенсус по въпроса. Тока се прави. Въпросът е кога и ние ще се възползваме от челния им опит, което е неизбежно за новата власт. И за всяка следваща власт.