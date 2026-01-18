Изборен ден в Португалия. Възможен десен обрат на президентския вот

Португалците гласуват днес на първия тур от президентските избори, а вотът се следи внимателно заради възможен пробив на десницата и по-специално на крайнодясната опозиция. Секциите отварят в 08:00 ч. местно време, а първите екзит полове се очакват в 20:00 ч., като според прогнозите именно тази вечер може да стане ясно дали страната върви към необичаен и напрегнат балотаж, предаде Франс прес.

Социологическите проучвания сочат, че Андре Вентура (на снимката горе), лидер на крайнодясната партия Стига!, има реални шансове да достигне до втория тур, а при определени сценарии дори да излезе първи още на днешния вот. Макар анализаторите да смятат, че 43-годишният депутат трудно би спечелил решителния балотаж на 8 февруари, евентуалното му класиране сред първите двама би било сериозен сигнал за промяна в обществените нагласи в Португалия.

Битката за второто място е изключително оспорвана. Кандидатът на социалистите Антонио Жозе Сегуро води с минимална преднина пред либералния евродепутат Жоао Котрим Фигейредо, но разликите са в рамките на статистическата грешка. В надпреварата участват рекордните 11 кандидати, като реални шансове за балотаж имат още Луиш Маркеш Мендеш от десноцентристкия правителствен лагер и независимият кандидат Енрике Гоувея е Мело, бивш адмирал с висока обществена разпознаваемост.

Избраният президент ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който спечели два последователни мандата още на първи тур. От началото на демократичните промени в страната президентски вот е стигал до балотаж само веднъж – през 1986 г., което прави днешния изборен ден потенциално повратен момент за политическата история на Португалия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com