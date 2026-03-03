Рубио ни поздрави за 3 март: Споделяме дълбок ангажимент към мира

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздравява България по случай Националния празник - 3 март.

"От името на Съединените американски щати, поздравявам народа на България с Вашия Национален празник. Днес заедно с Вас отбелязваме 148 години от освобождението на България.

Като доверени съюзници, Съединените щати и България споделят дълбок ангажимент към мира, сигурността и просперитета. Тясното ни сътрудничество в областта на отбраната повишава способностите за защита на България и Източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор укрепва енергийната сигурност на Черноморския регион и улеснява нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет и в двете ни страни".

Приветстваме лидерството на България в Съвета на мира и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си, за да надградим споделените цели през следващата година", сподели още той.

