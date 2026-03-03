Иран удари посолството на САЩ в Рияд, Израел призова за евакуация в Ливан

Два дрона удариха близо до посолството на САЩ в Рияд, въвличайки Саудитска Арабия в разширяващ се конфликт между Иран, САЩ и Израел и карайки президента Доналд Тръмп да обещае отмъщение, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Тръмп каза пред NewsNation, че САЩ ще отвърнат на удара, казвайки „скоро ще разберете“ каква форма ще приеме това. Той добави, че вероятно няма да е необходимо да се поставят бойни екипи на земята, съобщиха новинарските издания.

Инцидентът в посолството е довел до „ограничен пожар и незначителни материални щети на сградата“, според изявление на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия в X.

Това накара САЩ да издадат нова заповед за оставане вкъщи за Рияд и Джеда, като същевременно запазиха такава за Дахран в източната провинция. Държавният департамент също така призова американските граждани да напуснат страни в Близкия изток, включително Саудитска Арабия.

Скоро след първите потвърдени инциденти във вторник сутринта в Дипломатическия квартал на Рияд, където се намира американското посолство, жителите съобщиха, че са чули силни трясъци в столицата, което предполага по-голяма активност.

Няколко часа по-късно Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че силите ѝ са прихванали и унищожили осем дрона близо до градовете Рияд и Ал-Хардж, според изявление на X.

Саудитска Арабия рискува да бъде въвлечена по-дълбоко в конфликта в Близкия изток, който започна през уикенда, тъй като Иран изглежда ескалира темпото на атаките си срещу кралството.

Държавният петролен гигант Saudi Aramco вчера затвори най-голямата петролна рафинерия в страната след атака с дрон в района. Рияд също така съобщи за прихващане на множество дрони, насочващи се към американска военновъздушна база на около 100 км извън столицата.

Атаката срещу американското посолство в Рияд е първият голям инцидент в главния град на Саудитска Арабия с около 8 милиона души, откакто Иран започна да нанася удари по съседите си от Персийския залив в събота в отговор на американско-израелските бомбардировки.

Тръмп заяви, че американско-израелската атака срещу Иран, която започна, след като той заяви, че Техеран отказва да се откаже от ядрените оръжия, може да продължи седмици. Държавният секретар Марко Рубио предупреди, че „най-тежките удари“ тепърва предстоят.

Междувременно Ислямската република продължи да изстрелва ракети и дронове към обекти в Близкия изток в отговор на американско-израелската атака.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Близкия изток. Тръмп каза пред CNN, че „най-голямата изненада“ на войната са атаките на Иран срещу арабските страни в региона. Министърът на външните работи на Иран заяви, че „американският народ заслужава по-добро и трябва да си върне страната“, отразявайки многократните забележки на Тръмп към иранците, съобщава CNN.

Израел издаде заповеди за евакуация на десетки селища и села в южен Ливан, добавяйки се към подобен списък, издаден в понеделник, докато продължава ударите си срещу Хизбула.

Говорителят на израелската армия Авичай Адрае изброи 50 села и селища в публикация в X във вторник, призовавайки жителите да напуснат домовете си.

„Дейностите на Хизбула принуждават Израелските отбранителни сили да действат срещу тях със сила и ние нямаме намерение да ви навредим“, се казва в съобщението на IDF.

На засегнатите жители се нарежда да стоят далеч от селата си на поне 1000 метра (3280 фута), като се предупреждава, че всеки, който се намира в близост до съоръженията на Хизбула, „застрашава живота им“.

Също така се потвърди заповедта за евакуация на южното предградие на Бейрут, квартал Харет Хрейк, и се издаде ново предупреждение за второ предградие наблизо.

