Четири самолета на САЩ излетели от София

Четири самолета на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ излетели накуп от летище София тази нощ с изключени транспондери, съобщава "Епицентър".

Информацията била потвърдена от надежден източник, твърди медията. Те се наричали „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), защото се използват за презареждане на бойни самолети във въздуха. Няма информация за маршрута на самолетите, тъй като още при излитането си са с изключени транспондери, показала проверка на Обективно. БГ в сайта за следене на полети FlightRadar24.

По-рано през вчерашния ден на летище „Васил Левски“ в София са били планирани да кацнат други пет „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), според FlightRadar24. “Самолетите цистерни за зареждане във въздуха - десет KC-135, продължават да са на летище София. Това е, както сме обявили, и по нотата и заявката на САЩ - развръщане на наша територия с цел тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса. Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети", каза военният министър Атанас Запрянов по bTV по-рано на въпрос дали самолетите ще са част от операцията в Иран. Той добави, че машините са логистични и такива има и в други съседни страни.

Въпреки уверенията на военния министър обаче, социалните мрежи са пълни със слухове, че самолетите все пак са се използвали за ударите, твърди "Епицентър".

